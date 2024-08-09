Белые пошли: новосибирцы везут из леса ведра грибов — где они их собирают

В Новосибирской области начался сезон сбора белых грибов Источник: mycology.su











Жара ушла из Новосибирской области, а вместе с прохладой и дождями в лесах начали расти грибы. В этом году из-за засухи грибникам часто приходилось возвращаться домой с пустыми корзинками. А в начале августа они смогли похвастаться первыми успехами!



Своими фотографиями сборов новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».



В основном добрые вести приходят из Коченевского, Колыванского и Тогучинского районов. Смотрим, что удалось собрать грибникам.

Грибы из Тогучинского района, села Борцово Источник: Константин, «Грибы. Новосибирск и Новосибирская область» / Telegram











Сбор в Колыванском районе Источник: Марина Чепурнова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Находка в Ярково Источник: Светлана Мительман, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Грибы из Коченево Источник: Ирина Шмелева, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











В лесах Новосибирска и области после долгой жары появились маслята. Слой начался после проливных дождей и гроз.

