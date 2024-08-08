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Лето Холодное утро — к морозной зиме: изучаем приметы погоды на 8 августа

Холодное утро — к морозной зиме: изучаем приметы погоды на 8 августа

В народном календаре дату называют Ермолаевым днем

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12 комментариев
Считается, что если в этот день к человеку подошла кошка, то его ждет удача

8 августа, согласно народному календарю, — Ермолаев день. По приметам на дату принято судить о том, чего ждать от погоды осенью и зимой. Рассказываем подробности.

Считается, что если к 8 августа на дубах уже много желудей, то осенью садоводов ждет богатый урожай. Если утро выдалось холодным, то зима будет особенно суровой. Багряный закат предвещает дождливую осень, а если листва к Ермолаеву дню уже пожелтела, то осень будет ранней.

Также, по поверьям, если 8 августа к человеку подошла коша и легла рядом, то его ждет удача и богатство. В этот день нельзя ругаться и вступать в конфликты, чтобы не навлечь неприятности. Также считалось, что на Ермолаев день нельзя заниматься рукоделием и давать в долг свои инструменты для работы в доме или огороде.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирскую области ожидаются дожди. При этом температура в некоторых районах региона может опуститься до +7 градусов.

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Комментарии
12
mirror
8 августа 2024, 10:33
А если коша подходит и ложится рядом ежедневно? Где, скажите мне, моё бохатство?
Директор Завода (Ржака)
8 августа 2024, 08:16
С Ермолаевым днём поздравляю всех комментаторов. Илья уже давно поссал в воду. А вам все неймётся.
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