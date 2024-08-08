Холодное утро — к морозной зиме: изучаем приметы погоды на 8 августа

Считается, что если в этот день к человеку подошла кошка, то его ждет удача Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











8 августа, согласно народному календарю, — Ермолаев день. По приметам на дату принято судить о том, чего ждать от погоды осенью и зимой. Рассказываем подробности.



Считается, что если к 8 августа на дубах уже много желудей, то осенью садоводов ждет богатый урожай. Если утро выдалось холодным, то зима будет особенно суровой. Багряный закат предвещает дождливую осень, а если листва к Ермолаеву дню уже пожелтела, то осень будет ранней.



Также, по поверьям, если 8 августа к человеку подошла коша и легла рядом, то его ждет удача и богатство. В этот день нельзя ругаться и вступать в конфликты, чтобы не навлечь неприятности. Также считалось, что на Ермолаев день нельзя заниматься рукоделием и давать в долг свои инструменты для работы в доме или огороде.



По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирскую области ожидаются дожди. При этом температура в некоторых районах региона может опуститься до +7 градусов.