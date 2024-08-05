Лето В ночь на понедельник новосибирцы увидели северное сияние — фото, от которых захватывает дух
В ночь на понедельник новосибирцы увидели северное сияние — фото, от которых захватывает дух
Ночное небо окрасилось в малиновый цвет
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Поздно вечером 4 августа новосибирцы увидели северное сияние. Небо в городе, а также в Сузунском, Ордынском и Новосибирском районах окрасилось в малиновый цвет. Фотографии необычного для региона атмосферного явления они начали делиться в соцсетях.
Ранее мы публиковали жутковатые фото опустившегося на Новосибирск тумана. Только взгляните на эти снимки будто из фильма ужасов.