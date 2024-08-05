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Северное сияние в Новосибирской области — фото

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Лето В ночь на понедельник новосибирцы увидели северное сияние — фото, от которых захватывает дух

В ночь на понедельник новосибирцы увидели северное сияние — фото, от которых захватывает дух

Ночное небо окрасилось в малиновый цвет

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11 комментариев
Малиновое сияние было заметно даже в городе

Поздно вечером 4 августа новосибирцы увидели северное сияние. Небо в городе, а также в Сузунском, Ордынском и Новосибирском районах окрасилось в малиновый цвет. Фотографии необычного для региона атмосферного явления они начали делиться в соцсетях.

Так выглядело северное сияние в Сузуне. Фотографию сделала подписчица телеграм-канала АСТ-54
Новосибирцы заметили, что в небе бедто разлили малтновую краску и предположили, что это все из-за магнитных бурь.
Чем темнее небо, тем ярче сияние. Житель Ордынского Роман сделал удивительное фото
Красивое природное явление можно было видеть и на Алтае

Ранее мы публиковали жутковатые фото опустившегося на Новосибирск тумана. Только взгляните на эти снимки будто из фильма ужасов.

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Комментарии
10
Виктор Владимирович
5 августа 2024, 08:53
"...бедто разлили малтновую краску..." -это что и как?
Гость
5 августа 2024, 09:01
Судя по количеству ошибок, авторка пила коктейль "Полярное сияние".
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