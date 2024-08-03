Небо над Новосибирском озарилось вспышками молний — впечатляющие кадры

Молнии озарили небо над Новосибирском вечером 3 августа. Впечатляющие кадры природного явления сняли читатели в разных районах города. Публикуем шикарные фото и видео вечерней грозы.
Первые раскаты грома и вспышки молнии начали появляться около 22:00. Несмотря на то что небо озарилось молниями, в центре города дождь так и не пошел.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 4 августа ожидается кратковременный дождь, местами гроза.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на август в Новосибирске. В конце месяца возможны перепады температуры.
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