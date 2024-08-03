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Лето Небо над Новосибирском озарилось вспышками молний — впечатляющие кадры

Небо над Новосибирском озарилось вспышками молний — впечатляющие кадры

По прогнозам синоптиков, ночью ожидается дождь

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6 комментариев
Скоро в город придут осадки

Молнии озарили небо над Новосибирском вечером 3 августа. Впечатляющие кадры природного явления сняли читатели в разных районах города. Публикуем шикарные фото и видео вечерней грозы.

Первые раскаты грома и вспышки молнии начали появляться около 22:00. Несмотря на то что небо озарилось молниями, в центре города дождь так и не пошел.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 4 августа ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на август в Новосибирске. В конце месяца возможны перепады температуры.

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Комментарии
6
С левого берега
4 августа 2024, 00:15
И без дождя).
Гость
3 августа 2024, 23:38
В прошлом сентябре гроза была шикарная в городе и часа полтора длилась ! А это такая себе
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