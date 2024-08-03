Песчаную бурю сняли очевидцы на трассе в Новосибирской области — видео

Новосибирцы сняли пыльную бурю на трассе в Ордынском районе. Кадры буйства стихии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Также очевидцы сообщают, что в районе начался сильный дождь в сопровождении грома и молний.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, средняя температура воздуха днем по области составит +29… +34 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.
Ранее огромный смерч на середине Обского моря сняли новосибирцы.
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