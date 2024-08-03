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Лето Песчаную бурю сняли очевидцы на трассе в Новосибирской области — видео

Песчаную бурю сняли очевидцы на трассе в Новосибирской области — видео

Буйство стихии заметили в Ордынском районе

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6 комментариев
Также в районе начался сильный дождь

Новосибирцы сняли пыльную бурю на трассе в Ордынском районе. Кадры буйства стихии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Также очевидцы сообщают, что в районе начался сильный дождь в сопровождении грома и молний.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, средняя температура воздуха днем по области составит +29… +34 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Ранее огромный смерч на середине Обского моря сняли новосибирцы.

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Комментарии
6
Гость
3 августа 2024, 19:11
Дальше будет хуже. Уже наши внуки или правнуки попадут в эпоху массового вымирания человечества.
Гость
3 августа 2024, 19:00
Стайка осликов проехала, дистанцию не держат, летят...
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