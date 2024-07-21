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Лето «Последний раз в Техасе такое видел, хотя не был там никогда»: огромный смерч поднялся над Обским морем — видео

«Последний раз в Техасе такое видел, хотя не был там никогда»: огромный смерч поднялся над Обским морем — видео

Необычное погодное явление сняли сегодня утром

1 622
12 комментариев
Кадры необычного природного явления

Огромный смерч на середине Обского моря сняли новосибирцы. Необычное природное явление горожане заметили утром 21 июля. Видео очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АвтоБердск».

— Последний раз в Техасе такое видел, хотя не был там никогда. Ну а так красиво, — комментирует автор видео.

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, во второй половине дня 21 июля временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха — +23… +25 градусов.

Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.

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Комментарии
12
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
21 июля 2024, 13:18
Кто на лодочках там плыл, не замотало вас? Вакуль он ткой, Вакуль ожидат гостей😱😼
Гость
21 июля 2024, 13:09
Это инопланетяне высасывают наше водохранилище
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