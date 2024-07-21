«Последний раз в Техасе такое видел, хотя не был там никогда»: огромный смерч поднялся над Обским морем — видео

Огромный смерч на середине Обского моря сняли новосибирцы. Необычное природное явление горожане заметили утром 21 июля. Видео очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АвтоБердск».
— Последний раз в Техасе такое видел, хотя не был там никогда. Ну а так красиво, — комментирует автор видео.
По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, во второй половине дня 21 июля временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха — +23… +25 градусов.
Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.
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