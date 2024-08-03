«Люди больные лежат по номерам без воды и света». Российские туристы жалуются на отдых в Абхазии, но всё равно туда едут

Без электроэнергии остается только любоваться красотами Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В Абхазии ночью 31 июля во время сильной грозы ударом молнии была повреждена высоковольтная линия «Очамчыра — 220 кВ». Без электроэнергии остались часть Сухума и вся западная часть Абхазии — это самые популярные туристические места от российской границы до Нового Афона. Ремонтная бригада устранила последствия только к вечеру 31 июля. Аварийное отключение электричества также повлияло на работу Абхазской железной дороги. Туристический поезд сообщением Туапсе — Гагра и электропоезд «Ласточка» Сочи — Гагра задерживались, их пришлось перецеплять на тепловозы. Уже много лет Абхазия живет в условиях жесточайшего энергетического кризиса, а строительство новых отелей только добавляет проблем. В этом году республика — самое популярное направление для отдыха у российских туристов, мест в хороших отелях не хватает, но строить новые невозможно, своей электроэнергии в республике нет. Этим летом отдыхающие столкнулись с постоянными отключениями света и воды. Впечатлениями об экстремальном сезоне они поделились с корреспондентом SOCHI1.RU.

Свободные бескрайние пляжи привлекают туристов в Абхазию Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Нас родственники потеряли»

Анна и Валерий Неверовы из Свердловской области впервые приехали на отдых в Абхазию, выбрали четырехзвездочный отель в Гагре, всё им нравится — полный пансион с вкусной и разнообразной едой, чистый, недавно отремонтированный номер, доброжелательный персонал и прекрасный оборудованный пляж, но постоянные отключения воды и света портят впечатления от отдыха.

— Мы здесь вторую неделю, не было дня, чтобы не отключили свет и воду. Вчера нас родственники потеряли. Не работала связь из-за аварии. Кормили нас сухпайками, в Гагре не работали столовые и кафе, полуголодные сидели. В магазинах, которые работали, были отключены терминалы, а у нас налички нет почти. И снять негде. Вот такой отдых за 7 тысяч рублей в сутки. За такие деньги могли бы и в Сочи отдыхать без проблем, — говорит Анна Неверова. В дорогом отеле почему-то не озаботились установкой генератора, хотя в соседних гостевых домах они работали с 5 утра, тарахтя на всю округу. Весь вчерашний день туристы провели без воды. Ни дня не обходилось без ее отключений.

— Ни руки помыть, ни самим помыться после моря, а потом удивляются, откуда ротавирус берется. Мы когда пожаловались администратору, нам принесли две пятилитровки с водой в номер и порекомендовали всегда держать в них запас. Вот такой сервис, — рассказывает Валерий Неверов. При этом в дорогих, крупных отелях каким-то образом решают ситуацию, в них есть большие генераторы и емкости для накопления воды, поэтому чета Неверовых советует выбирать только пятизвездочные отели в Абхазии, которые давно работают и приспособились к экстремальным условиям.

— Мы видели, как пожарная машина наполняла водой емкости парк-отеля «Амра», там и свет вчера был. Мы хотели в нем провести отпуск, но весной, когда озаботились покупкой тура, там было уже всё распродано на конец июля, — говорит Анна.

За свои деньги бегают с тазиками

Иркутянка Инна Светина рассказала, что уже 5 лет отдыхает в Абхазии со своей семьей, в этом году в Гагру приехали 10 человек — присоединились родственники мужа, поэтому решили снять большую квартиру в Гагре, отель на такую толпу выходил дорого. Трехкомнатная квартира с совершенно свежим капремонтом обошлась10 тысяч в сутки. Море рядом, красивый парк тоже, но как только въехали, сто раз пожалели о выборе жилья.

— То у них авария, то другая холера. Мы тут уже неделю и почти всё время сидим то без света, то без воды, а то и без того и другого, без кондиционера. Потому что даже когда есть свет, видимо, нагрузку сети не выдерживают, кондер просто не тянет. Вода бывает только ночью. В туалет нормально не сходить, смыть нечем. Хозяйка плечами пожимает, типа она не при делах, не она же ответственная за электроэнергию и водоснабжение, со своей стороны она сделала всё, что обязана по договору. Да, он у нас есть. Мы пытались найти какое-то другое жилье, но сейчас в разгар сезона это невозможно, только сарай как-то разве что, — рассказала Инна. Она уверена, что если Абхазия хочет развиваться как курорт, прежде всего ей нужно наладить электро- и водоснабжение, либо каким-то образом лимитировать количество туристов. А пока за свои деньги они бегают с тазиками и запасаются водой, чтобы как-то жить, ее, кстати, хранят на балконе, чтоб нагревалась. Поэтому Инна никому не советует выбирать для проживания квартиры в многоквартирных дома в Абхазии, если в частных гостевых домах хоть как-то можно выйти из положения, подключив генераторы и скважины, то в многоэтажке такой возможности нет.

Многоквартирные дома в Абхазии особенно страдают от отключений — генератор не подключишь, скважину не пробьешь Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Из-за антисанитарии слегли

Максим Листов из Подмосковья отдыхает в гостевом доме в селе Алахадзы рядом с Пицундой, его устраивает всё: чистейшее море, полупустые пляжи, прекрасная природа и неплохой объект размещения, только вот мыться приходится в душе на улице с баком на крыше и ходить в старый общественный туалет.

— Мы отдыхаем бюджетно, у нас 3 тысячи номер в сутки, поэтому особых требований к жилью у нас нет, нужна кровать, душ и туалет. Сейчас у нас есть только кровать. Потому что, кроме глобальных отключений воды и света по всей Абхазии, в селе постоянно ломается какой-то насос и горят кабели. Хорошо, что хозяева не снесли старый уличный туалет и душ. Я прямо вспомнил советское детство, примерно в таких же условиях мы жили с родителями, когда приезжали отдыхать в Абхазию, — рассказывает Максим. Из-за антисанитарии его семья слегла с ротавирусом, сам пока держится. Он утверждает, что в гостевом доме много заболевших, люди лежат по номерам без воды и света.