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Лето Аномальная суббота: новосибирцев ждет жара до +33 градусов — когда будут дожди

Аномальная суббота: новосибирцев ждет жара до +33 градусов — когда будут дожди

В воскресенье характер погоды изменится

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15 комментариев
Дожди с грозами ожидаются на протяжении нескольких дней подряд

Новосибирские синоптики дали прогноз на предстоящие выходные: завтра горожан ждет жара до +33 градусов, а затем температуры понизятся. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Завтра будет сохраняться жаркая погода в городе и преимущественно без осадков, а затем уже происходит изменение погоды в плане того, что высокие температуры перейдут в статус просто теплых — будут дожди. Поэтому завтра ночью +18...+20 градусов, то есть это предстоящая ночь в городе, +31...+33 градуса температура максимальная, ветер юго-восточный, — сказала Наталья Кичанова.

4 августа ночью в Новосибирске сохранится погода преимущественно без осадков. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Также в ночные часы температура будет колебаться от +18 до +20 градусов, днем — от +25 до 27 градусов. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

5 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. В ночные часы ожидается +16...+18 градусов тепла, днём — +25−27 градусов. Скорость ветра не будет превышать 14 метров в секунду.

— Что касается области, то завтра также высокие значения у нас по центральным и восточным районам. Ночью ожидается +15...+20 градусов, а днем — +29...+34 градуса. На западе региона будет немного прохладнее — температура воздуха будет колебаться от +23 до +28 градусов, — комментирует Наталья Кичанова.

4 августа по области температура воздуха ночью будет от +15 до +20 градусов, днем — от +24 до 29 градусов. Ожидаются сильные ливни и грозы, местами возможен град.

5 августа дожди и грозы в сибирском регионе продолжатся. Столбики термометров ночью могут опустится до +13 градусов по Цельсию, но в дневные часы ожидается от +23 до +28 градусов.

Ранее НГС писал, что средняя температура в августе в Новосибирске будет выше нормы на 2 градуса.

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Комментарии
15
Barmaleя
2 августа 2024, 15:24
Хорошо, что дожди. Как вспомню прошлогоднюю засуху - не-е-е-е-т!!!
Гость
2 августа 2024, 15:33
Многие кто мечтал в Краснодар или Астрахань переехать теперь задумаются.
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