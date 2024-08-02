Аномальная суббота: новосибирцев ждет жара до +33 градусов — когда будут дожди

Дожди с грозами ожидаются на протяжении нескольких дней подряд Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Новосибирские синоптики дали прогноз на предстоящие выходные: завтра горожан ждет жара до +33 градусов, а затем температуры понизятся. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.



— Завтра будет сохраняться жаркая погода в городе и преимущественно без осадков, а затем уже происходит изменение погоды в плане того, что высокие температуры перейдут в статус просто теплых — будут дожди. Поэтому завтра ночью +18...+20 градусов, то есть это предстоящая ночь в городе, +31...+33 градуса температура максимальная, ветер юго-восточный, — сказала Наталья Кичанова.



4 августа ночью в Новосибирске сохранится погода преимущественно без осадков. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Также в ночные часы температура будет колебаться от +18 до +20 градусов, днем — от +25 до 27 градусов. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.



5 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. В ночные часы ожидается +16...+18 градусов тепла, днём — +25−27 градусов. Скорость ветра не будет превышать 14 метров в секунду.



— Что касается области, то завтра также высокие значения у нас по центральным и восточным районам. Ночью ожидается +15...+20 градусов, а днем — +29...+34 градуса. На западе региона будет немного прохладнее — температура воздуха будет колебаться от +23 до +28 градусов, — комментирует Наталья Кичанова.



4 августа по области температура воздуха ночью будет от +15 до +20 градусов, днем — от +24 до 29 градусов. Ожидаются сильные ливни и грозы, местами возможен град.



5 августа дожди и грозы в сибирском регионе продолжатся. Столбики термометров ночью могут опустится до +13 градусов по Цельсию, но в дневные часы ожидается от +23 до +28 градусов.

