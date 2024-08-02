«Гроза, град, ветер 15–20 м/с»: новосибирцев предупредили об ухудшении погоды на выходных

В Новосибирской области 3 августа прогнозируют ухудшение погоды. В регионе возможны сильные дожди и град.
Об этом предупредил Гидрометцентр России:
— 3 августа в Новосибирской, Омской областях сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 15–20 м/с.
Согласно прогнозу «Западно-Сибирского УГМС», в регионе 3 августа дневные температуры составят +29...+34 градуса, местами +23...+28 градусов, ночью +15...+20 градусов.
Синоптики ранее составили прогноз погоды на август. Ожидается, что в Новосибирской области температура поднимется на 1,5–2 градуса выше нормы, но во второй половине месяца начнется похолодание.
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