«Так нехорошо с гостями поступать»: туристка честно рассказала о плюсах и минусах отдыха в Грузии

В Грузии ярославна, помимо красивых пейзажей, встретила очень ласкового гуся Источник: Елена Михеева / Vk.com











На российских курортах сейчас не протолкнуться, люди жалуются на переполненные пляжи и грязное море. Не удивительно, что некоторые отдыхающие решают рвануть на время отпуска в другие страны. Жительница Ярославля Елена Михеева этим летом съездила в Грузию. А вернувшись, рассказала порталу 76.RU, к чему нужно быть готовым туристам в этой стране и на чем можно сэкономить.



Во сколько обошлась поездка

— Тур мы выбрали за четыре месяца до поездки на сайте авторских туров. За счет раннего бронирования у нас получилась хорошая скидка — недельный тур обошелся в 45 тысяч на человека. В эту сумму входило проживание, завтраки, экскурсии. Перелет, обеды и ужины мы оплачивали отдельно, — рассказала Елена.

В Грузию стоит отправляться за красотами природы Источник: Елена Михеева / Vk.com











При этом у туристки есть полезный опыт — отправляясь в какой-то город или страну, она старается приплюсовать к основной поездке посещение ближайших городов или стран. Это позволяет увидеть больше интересного и при этом сэкономить.



— Я всегда комбинирую тур и самостоятельное посещение близлежащих городов, стран. В этот раз мы заранее прилетели во Владикавказ — столицу Северной Осетии. Взяли там индивидуальную экскурсию. Гид-водитель забрал нас прямо в аэропорту. И мы на пять часов погрузились в красоты Осетии: горы, аулы, поля... Переночевали также в заранее забронированной гостинице во Владикавказе. На следующий день самостоятельно погуляли по городу и после этого отправились в Грузию, где должен был начаться наш основной тур. Экскурсия по Осетии обошлась нам примерно в 10 тысяч рублей на двоих. После того как тур по Грузии завершился, мы продолжили отдыхать в Грузии самостоятельно — два дня провели в Тбилиси, на пару суток съездили в Батуми. И после этого на самолете отправились еще в Азербайджан — в Баку. Страна находится достаточно близко, когда мы вернемся в эти края, не известно. Поэтому решили посетить и ее, — рассказала Елена.

Северная Осетия поразила ярославну красотами От местных пейзажей захватывает дух Такие виды — услада для глаз 1 из 3 Северная Осетия поразила ярославну красотами Источник: Елена Михеева / Vk.com

Кстати, еще один совет от путешественницы — проходить границу Грузии утром, так как в это время меньше всего народа. Днем паспортный контроль может растянуться на три часа и больше.

Кроме того, Елена порекомендовала тем, кто отправляется в поездку на неделю или две, брать минимум вещей:

— Это удобно, так как не приходится нести тяжелый чемодан и переплачивать за багаж. Проще что-то купить на месте, чем везти это с собой, а потом не пользоваться.

В целом стоимость всего отдыха ярославны, который занял около двух недель, составила примерно 145 тысяч на человека, включая перелеты, еду, экскурсии и другие траты.

Отношение к туристам

По словам Елены, отношение к туристам, в том числе и русским, во всех странах, где они побывали, очень доброжелательное.

— Местные жители сами довольно открытые, дружелюбные люди. При этом они понимают, что туризм приносит им доход. Поэтому отдыхающие туда едут. Во время поездки мы встречали туристов из Америки, Китая, Германии, Франции, — поделилась Елена.

В Грузии доброжелательное отношение к туристам Источник: Елена Михеева / Vk.com











При этом всё-таки есть определенные нюансы, которые следует знать.



— Не стоит говорить с грузинами или при грузинах о политике, — предупредила Елена. — У нас была ситуация, что внутри группы во время дегустации вин мы разговорились про грузинский закон об иноагентах. Причем перекинулись буквально парой фраз. Этого хватило, чтобы мужчина, который разливал вина, вспыхнул как спичка. Пошла агрессия, он начал ругать Россию. К счастью, благодаря гиду, конфликт удалось уладить.

Красота, которую можно встретить в Грузии, поражает Источник: Елена Михеева / Vk.com











Можно ли ехать с рублями

По словам путешественницы, с собой в Грузию можно брать как доллары, евро, так и рубли.

— Российские деньги там без проблем можно обменять на местные по достаточно выгодному курсу. Но в разных обменниках он может отличаться. Поэтому стоит пройтись по нескольким, чтобы выбрать самый подходящий вариант, — посоветовала она.



Один из видов Тбилиси Источник: Елена Михеева / Vk.com











Цены

Елена отметила, что цены в Грузии не критично высокие, но и не маленькие. Особенность страны в том, что на рынке, а иногда и в магазинах, часто отсутствуют ценники.

— Ты подходишь и спрашиваешь, сколько стоит, тебе говорят цену. Непонятно, от чего она зависит — одинаковая ли она для всех или нет. Причем в одном месте на товар цена может быть одна, а через 15 метров такой же товар продают в два раза дешевле. Был случай, что передо мной у бабули брали чурчхелу за 2 лари, а мне она уже назвала цену — 3 лари. Я спросила, почему. Как же она профессионально сделала вид, что этого не было! Но всё-таки ей пришлось отдать за 2 лари. Мне не жалко, а просто неприятно, когда вот так в лоб с обманом. Даже соседний продавец подошел к нам и сказал, что так нехорошо с гостями поступать, — рассказала туристка.

В Грузии нет ценников на товары Источник: Елена Михеева / Vk.com











Также Елена предупредила, что в грузинских кафе и ресторанах к счету автоматически добавляют 10–20% от суммы чека за обслуживание.

— В Азербайджане цены выше, чем в Грузии. К примеру, за йогурт, который у нас стоит около 50 рублей, там придется заплатить около 120 рублей, — отметила она.

Вид на ночной Баку Источник: Елена Михеева / Vk.com











Что посмотреть

По словам Елены, в Грузии много монастырей, храмов, очень красивая природа, горы, вкусная кухня — хинкали, хачапури.

В Грузии есть, на что посмотреть Источник: Елена Михеева / Vk.com











— Съездить туда однозначно стоит. Причем, если вы едете в первый раз, лучше брать тур, потому что интересные локации находятся достаточно далеко друг от друга — самостоятельно перемещаться между ним будет сложнее и дороже. К тому же очень интересно послушать рассказы гидов о стране, — посоветовала она.

Грузия однозначно может впечатлить путешественников Источник: Елена Михеева / Vk.com









