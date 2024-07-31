До +33 градусов: каким будет начало августа в Новосибирске — снова жара и грозы

Завтра, в первый день августа, может быть кратковременный дождь Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В Новосибирске начало августа выйдет жарким. Завтра, 1 августа, пойдет дождь, но потом температура будет повышаться. Синоптики Западно-сибирского метеоцентра составили прогноз на три дня.

— У нас малоградиентное поле повышенного атмосферного давления фактически отмечается и будет сохраняться, и, соответственно, фронтальные разделы больше у нас прослеживаются по западной части области. То есть процессы сейчас слабовыраженные и воздушная масса однородного характера, — отметила начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.



В четверг, 1 августа, в Новосибирске будет во второй половине дня кратковременный дождь с грозой. Ночью температура будет +16... +18 градусов, а днем +29... +31 градус. Ветер юго-восточный, ночью 2–7 м/с, днем 5–10 м/с.



В пятницу, 2 августа, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +17... +19 градусов, днем обещают +30... +32 градуса. Ветер юго-восточный 3–8 м/с.

В субботу, 3 августа, ночью преимущественно без осадков, днем — кратковременные дожди. Ночью будет +18... +20 градусов и днем повысится до +31... +33 градусов. Ветер обещают южный 4–9 м/с, но днем местами порывы до 14 м/с.

На этот понедельник, 29 июля, мощный ливень с громом и сильным ветром обрушился на Новосибирск. За считанные минуты улицы города превратились в каналы Венеции. Читатели НГС присылают в редакцию фото и видео затопленных дорог.