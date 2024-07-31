«Крайне привередливая и чувствительная рыба»: бизнесмен поймал на удочку 50-килограммового монстра

Рассказываем, как он вытащил гиганта Источник: Дмитрий Радченко, Анастасия Вязигина / 76.RU











На прошлой неделе из Рыбинского водохранилища достали настоящего водного монстра. Бизнесмен, рыбак Дмитрий Радченко из Ярославля изловил на удочку 50-килограммового сома.

— Поймал неделю назад, 15 июля. А вчера поймал еще пару экземпляров: одного на 33 килограмма, второго уже «малька», около 20 килограммов, — рассказал нашим коллегам из 76.RU Дмитрий.

Также он поделился секретом, какие снасти использовал, и дал советы для удачного улова.

«Жизнь внесла корректировки»

Дмитрий называет себя несостоявшимся ихтиологом, однако полученные когда-то знания в узкой отрасли сейчас помогают ему в хобби.

Более точный вес сома-гиганта — 48,4 килограмма. Рыбину ловили с лодки на удочку, а затем доставали рукой.

Только посмотрите на этого гиганта! Источник: Дмитрий Радченко











Сом весил 48 килограммов Источник: Дмитрий Радченко











— Жизнь внесла корректировки в задумки юности, — признался бизнесмен. — У меня это самый большой [сом] из выловленных. Остальную рыбу летом не ловлю, пробую разобраться в тонкостях сомовьей рыбалки. Репутация бестолкового, неповоротливого охотника, падальщика неверная. Так как ареал его обитания — донные участки, действительно, они не гнушаются мертвой или ослабленной рыбой, являясь санитарами в водоеме. Однако, как оказалось, это крайне привередливая и чувствительная к снастям и насадкам рыба.

Гигантского сома поймали на удочку Источник: Дмитрий Радченко

Воробьи, черви и печень?

Считается, что лето — идеальная пора для ловли сомов. Всё дело в том, что в местных водоемах эти рыбы нерестятся в июне, а после начинают активно питаться, чтобы набрать вес перед спячкой.

— Скромный период активности ограничивает возможность быстрого роста, и крупные экземпляры у нас значительно старше, чем в южных, более теплых регионах. Не могу сказать, сколько лет 50-килограммовому сому, — добавил рыбак.

Перед рыбалкой необходимо подготовить наживки и приманки. Важно учитывать, что сома ловят особым образом.

Такой трофей нужно постараться добыть Источник: Дмитрий Радченко











— Снасти должны быть «тяжелые», иначе крупную особь не победить. Ловят, обычно, на перловицу, куриную печень, червей, живца или пробуют всякие диковинные насадки в виде «жареных» воробьев и прочее. Я такие насадки не использую, — объяснил Дмитрий. — Ловят его, как правило, квоком, все остальные способы — это случайный «прилов» или браконьерство. <...> Квок — странный метод, неизвестно кем и когда выдуманный, тем не менее хлопки по поверхности воды позволяют привлечь внимание рыбы. Это факт. Опытные рыболовы рассказывают про пойманных сомов в нашем водохранилище весом от 80 до 100 килограммов, так что есть к чему стремиться.

Квок — специальное приспособление в виде колотушки, производящее булькающие звуки при ударе по воде. Эти звуки, в свою очередь, привлекают сома.

Чаще всего рыбалка на сомов считается трофейной, немногие любят блюда из этой рыбы из-за жирности и запаха. Опытные рыбаки советуют сомов коптить или отправлять на гриль.

Дмитрий 50-килограммовую громадину пустил на шашлыки, а голову рыбинского монстра оставил, чтобы изготовить экспонат для музея на базе отдыха.

Из сома получается аппетитный шашлык Источник: Дмитрий Радченко











Кто-то может принять сома за речное чудище Источник: Дмитрий Радченко











Кстати, а вы знали, что сом может утащить человека на дно?

