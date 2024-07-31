«Сюда хочется возвращаться»: туристы показали секретный пляж на Черном море с чистой водой

Читательница показала один из самых чистых пляжей на Черном море Источник: читательница 76.RU











Этим летом черноморское побережье всё больше пугает туристов: в Анапе море зацвело, у берега обосновались медузы, в Геленджике и Сочи переполнены пляжи, чтобы отдохнуть, надо еще отыскать место среди сотен желающих, а в Абхазии отдыхающие жалуются на ротавирус. Неужели нигде не осталось кусочка чистого моря и уголка пляжа? Ярославцы на отдыхе нашли такое место.

— Отдыхаем в Ольгинке, под Туапсе. Здесь море чистое, теплое, пляж прекрасный! По берегу много лежаков, можно загорать на них, — рассказала читательница 76.RU Ольга. — Много где были в Краснодарском крае, не везде так хорошо у моря, сюда хочется возвращаться. Вода 28 °C, вылезать не хочется!

Курортный поселок находится в пределах Большого Туапсе, пляж оборудован в бухте Ольгинской, куда впадает река Ту. На пляже есть аттракционы, кафе и магазины.

По словам читательницы, вода в середине июля чистая Источник: читательница 76.RU

В бухте живописный пейзаж Источник: читательница 76.RU











— Приехали на автобусе на 10 дней с дочкой. Прекрасная обстановка, остановились в гостевой доме, кормят по-домашнему вкусно. До пляжа идем через рынок, минут 15 пешком. Отдых на двоих с проживанием и проездом обошелся в 59 тысяч рублей, — рассказала читательница 76.RU.

Посмотрите на эту лазурную воду! Источник: читательница 76.RU











Хвалят Ольгинку и местные жители:



— Я жительница Ольгинка и вам отвечаю, сейчас река пересохла, и ничего не впадает в море, и даже после хорошего ливня, через день море очищается и вода прозрачная. У нас реально бухта очень чистая и море волшебное.



Ей возражают другие жители Краснодарского края:



— Да всё замечательно, пока там мало туристов, как только туда приедет больше гостей, там будет точно так же, как и в Геленджике, Сочи, Новороссийске, Анапе. Ситуация зависит от количества. Чем больше людей, тем хуже обстановка, как вы сами понимаете, это не зависит ни от одного города. Просто всем людям хочется отдохнуть — это понятное и нормальное желание только. Курорты не резиновые, они просто не справляются с таким количеством людей, которые приезжают. И прежде чем ругать Краснодарский край и города, вы подумайте, сколько людей приезжает туда одновременно, и поймете, что физически обеспечить всем комфортный отдых просто невозможно. Да.



До этого мы публиковали отзыв на абхазский курорт Гагры, а также узнали, на какой российский курорт лучше рвануть в отпуск.