Какими будут осень и зима — изучаем приметы на Омельянов день, 31 июля

Желтеющие листья на березах 31 июля — к ранней осени Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











31 июля по народному календарю отмечают Омельянов день. Согласно приметам, по погоде на сегодня можно судить о том, какими будут осень и зима.



Считается, что желтеющие листья на березах предвещают раннее наступление осени. А жара 31 июля — к холодному декабрю. Если еловые шишки к этой дате есть только на верхушках деревьев — морозы начнутся не раньше января.



Еще одно поверье гласит, что если на Омельянов день льет дождь, то и осенью будет много осадков. Если день теплый и сухой, то такими будут и три осенних месяца. Также считается, что 31 июля — благоприятный день для того, чтобы сходить в баню. Но, по приметам, нельзя делать это в одиночку и после полуночи.

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