Ночи станут холоднее: изучаем приметы погоды на Афиногенов день

Дождь в Афиногенов день считается предвестником плохого урожая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











29 июля — День памяти великомученика Афиногена. С этой датой связаны приметы погоды, которые предвещают дожди или хороший урожай грибов.

Считается, что если в Афиногенов день льет сильный дождь, то и в ближайшие дни осадки продолжатся. Дождь также предвещает плохой урожай осенью. А вот если погода сухая и теплая, то, согласно поверьям, овощи и фрукты созреют в срок и в большом количестве.



Сильный туман 29 июля, по народным приметам, — к богатому урожаю грибов. Также, считается, что после Афиногенова дня ночи постепенно становятся холоднее из-за приближения осени. А если в небе днем видно много коршунов, то это считается предвестником жары.



Ранее НГС изучил прогноз погоды на первую половину августа в Новосибирске. Ожидается, что температура в городе опустится до +14 градусов, также возможны дожди.