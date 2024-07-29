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Лето Ночи станут холоднее: изучаем приметы погоды на Афиногенов день

Ночи станут холоднее: изучаем приметы погоды на Афиногенов день

Если 29 июля начнется дождь, то он может растянуться на несколько дней

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3 комментария
Дождь в Афиногенов день считается предвестником плохого урожая

29 июля — День памяти великомученика Афиногена. С этой датой связаны приметы погоды, которые предвещают дожди или хороший урожай грибов.

Считается, что если в Афиногенов день льет сильный дождь, то и в ближайшие дни осадки продолжатся. Дождь также предвещает плохой урожай осенью. А вот если погода сухая и теплая, то, согласно поверьям, овощи и фрукты созреют в срок и в большом количестве.

Сильный туман 29 июля, по народным приметам, — к богатому урожаю грибов. Также, считается, что после Афиногенова дня ночи постепенно становятся холоднее из-за приближения осени. А если в небе днем видно много коршунов, то это считается предвестником жары.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на первую половину августа в Новосибирске. Ожидается, что температура в городе опустится до +14 градусов, также возможны дожди.

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Комментарии
3
Простой сибиряк
29 июля 2024, 07:34
Считается,что если началась осень, ночи станут холоднее
Гость
29 июля 2024, 08:18
Я знаю только одного Афиногена,из фильма "Рождённая революцией".
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