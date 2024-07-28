«В ее колючках содержится яд»: биолог предупредила об опасных обитателях Черного моря

Лето — время отпусков и поездок к морю. Многие россияне выбирают для себя курорты черноморского побережья. Судя по трендам поисковых запросов, многих интересует, можно ли нарваться на русском юге на опасных рыб и других ядовитых морских жителей.
Наши коллеги из 76.RU спросили у биолога, кто может подстерегать отдыхающих в воде.
Есть ли в Черном море акулы?
Встретить акулу в воде на черноморском побережье — большая редкость. Существует два вида: акула катран и кошачья акула. Особей крайне мало.
— Обе длиной около метра, встречаются редко, человека избегают, неагрессивны, — поделилась с 76.RU биолог, заведующая кафедры зоологии ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Елена Анашкина.
Акулу катрана из-за мощных шипов в основании плавников еще называют колючей акулой.
— У катрана в основании плавников длинные шипы, если брать эту рыбу в руки, можно пораниться. К счастью, встречаются такие акулы редко, но в любом случае трогать их не нужно, — добавила биолог.
«Должны волновать»
Медузы в Черном море встречаются часто. Ожог не столько болезненный, сколько может вызвать аллергическую реакцию.
— Из медуз встречаются аурелия и корнерот. Ожоги от них не сильные, по ощущениям похоже на крапиву. Корнерот опаснее, ожог сильнее и может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому медуз нужно опасаться, особенно — маленьким детям. Если в море невооруженным глазом видно медуз, то лучше в таком море не купаться и переждать, — объяснила Елена Анашкина.
К опасным морским обитателям также можно отнести морских ершей и морских драконов. Сами они не нападают, но случайный контакт может вызвать сильную боль.
— Из рыб опасны морские ерши с колючими шипами и колючая рыбка морской дракон. В ее колючках содержится яд, который вызывает сильную боль и отек, — рассказала эксперт.
Как безопасно купаться
Биолог дала отдыхающим советы, как не нарваться на опасных обитателей Черного моря.
1) Обязательно при себе иметь резиновые тапочки. Вступать на дно без них ни в коем случае нельзя.
— Морских ежей в Черном море нет, но на дне могут быть и другие самые разные животные: от скатов до мелких рыбешек и колючек, о которые можно уколоться, — объяснила Елена Анашкина.
2) Не заплывать в заросли водных растений. В водорослях могут прятаться различные колючие рыбы.
— Найти себе убежище там могут и медузы, и любые рыбы, в том числе и опасные для человека. Причем в зарослях их можно даже не увидеть. Есть риск получить ожог, укус или оцарапаться о кого-то, но при этом не знать, кто был в этих зарослях.
3) Не пытайтесь поймать или вытащить морских обитателей.