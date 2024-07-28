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Животные Лето проблема «В ее колючках содержится яд»: биолог предупредила об опасных обитателях Черного моря

«В ее колючках содержится яд»: биолог предупредила об опасных обитателях Черного моря

Это стоит почитать перед поездкой на юг

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8 комментариев
Кого стоит опасаться во время купания

Лето — время отпусков и поездок к морю. Многие россияне выбирают для себя курорты черноморского побережья. Судя по трендам поисковых запросов, многих интересует, можно ли нарваться на русском юге на опасных рыб и других ядовитых морских жителей.

Наши коллеги из 76.RU спросили у биолога, кто может подстерегать отдыхающих в воде.

Есть ли в Черном море акулы?

Встретить акулу в воде на черноморском побережье — большая редкость. Существует два вида: акула катран и кошачья акула. Особей крайне мало.

— Обе длиной около метра, встречаются редко, человека избегают, неагрессивны, — поделилась с 76.RU биолог, заведующая кафедры зоологии ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Елена Анашкина.

Акулу катрана из-за мощных шипов в основании плавников еще называют колючей акулой.

— У катрана в основании плавников длинные шипы, если брать эту рыбу в руки, можно пораниться. К счастью, встречаются такие акулы редко, но в любом случае трогать их не нужно, — добавила биолог.

«Должны волновать»

Медузы в Черном море встречаются часто. Ожог не столько болезненный, сколько может вызвать аллергическую реакцию.

— Из медуз встречаются аурелия и корнерот. Ожоги от них не сильные, по ощущениям похоже на крапиву. Корнерот опаснее, ожог сильнее и может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому медуз нужно опасаться, особенно — маленьким детям. Если в море невооруженным глазом видно медуз, то лучше в таком море не купаться и переждать, — объяснила Елена Анашкина.

К опасным морским обитателям также можно отнести морских ершей и морских драконов. Сами они не нападают, но случайный контакт может вызвать сильную боль.

— Из рыб опасны морские ерши с колючими шипами и колючая рыбка морской дракон. В ее колючках содержится яд, который вызывает сильную боль и отек, — рассказала эксперт.

Встреча с этими обителями моря может быть болезненной

Как безопасно купаться

Биолог дала отдыхающим советы, как не нарваться на опасных обитателей Черного моря.

1) Обязательно при себе иметь резиновые тапочки. Вступать на дно без них ни в коем случае нельзя.

— Морских ежей в Черном море нет, но на дне могут быть и другие самые разные животные: от скатов до мелких рыбешек и колючек, о которые можно уколоться, — объяснила Елена Анашкина.

2) Не заплывать в заросли водных растений. В водорослях могут прятаться различные колючие рыбы.

— Найти себе убежище там могут и медузы, и любые рыбы, в том числе и опасные для человека. Причем в зарослях их можно даже не увидеть. Есть риск получить ожог, укус или оцарапаться о кого-то, но при этом не знать, кто был в этих зарослях.

3) Не пытайтесь поймать или вытащить морских обитателей.

ПО ТЕМЕ
Море Отдых Курорт Рыбы Акулы Медузы в море Морские чудовища Морские ежи
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Комментарии
8
трям-брям
28 июля 2024, 11:50
Самый лучший способ обезопасить себя - не ездить
Почётный гражданин Левосибирска
28 июля 2024, 11:51
В детстве отдыхали в Анапе и приноровился рано утром, пока вода чистая и не взбаламучена отдыхающими, нырять и собирать монетки, кидаемые туристами. За утро набирал от 3 и более рублей, что в советское время для ребенка были большие деньги и тратились на мороженое, газировку и прочие вкусняшки. Но, один раз наткнулся на медузу. Ожег был такой, что неделю не мог открыть глаза. С тех пор не могу себя пересилить зайти в воду, если вижу медуз.
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