«В ее колючках содержится яд»: биолог предупредила об опасных обитателях Черного моря

Кого стоит опасаться во время купания Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Лето — время отпусков и поездок к морю. Многие россияне выбирают для себя курорты черноморского побережья. Судя по трендам поисковых запросов, многих интересует, можно ли нарваться на русском юге на опасных рыб и других ядовитых морских жителей.

Наши коллеги из 76.RU спросили у биолога, кто может подстерегать отдыхающих в воде.

Есть ли в Черном море акулы?

Встретить акулу в воде на черноморском побережье — большая редкость. Существует два вида: акула катран и кошачья акула. Особей крайне мало.



— Обе длиной около метра, встречаются редко, человека избегают, неагрессивны, — поделилась с 76.RU биолог, заведующая кафедры зоологии ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Елена Анашкина.



Акулу катрана из-за мощных шипов в основании плавников еще называют колючей акулой.



— У катрана в основании плавников длинные шипы, если брать эту рыбу в руки, можно пораниться. К счастью, встречаются такие акулы редко, но в любом случае трогать их не нужно, — добавила биолог.



«Должны волновать»

Медузы в Черном море встречаются часто. Ожог не столько болезненный, сколько может вызвать аллергическую реакцию.



— Из медуз встречаются аурелия и корнерот. Ожоги от них не сильные, по ощущениям похоже на крапиву. Корнерот опаснее, ожог сильнее и может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому медуз нужно опасаться, особенно — маленьким детям. Если в море невооруженным глазом видно медуз, то лучше в таком море не купаться и переждать, — объяснила Елена Анашкина.



К опасным морским обитателям также можно отнести морских ершей и морских драконов. Сами они не нападают, но случайный контакт может вызвать сильную боль.



— Из рыб опасны морские ерши с колючими шипами и колючая рыбка морской дракон. В ее колючках содержится яд, который вызывает сильную боль и отек, — рассказала эксперт.



Встреча с этими обителями моря может быть болезненной Источник: Мария Романова / 76.RU











Как безопасно купаться

Биолог дала отдыхающим советы, как не нарваться на опасных обитателей Черного моря.



1) Обязательно при себе иметь резиновые тапочки. Вступать на дно без них ни в коем случае нельзя.

— Морских ежей в Черном море нет, но на дне могут быть и другие самые разные животные: от скатов до мелких рыбешек и колючек, о которые можно уколоться, — объяснила Елена Анашкина.



2) Не заплывать в заросли водных растений. В водорослях могут прятаться различные колючие рыбы.

— Найти себе убежище там могут и медузы, и любые рыбы, в том числе и опасные для человека. Причем в зарослях их можно даже не увидеть. Есть риск получить ожог, укус или оцарапаться о кого-то, но при этом не знать, кто был в этих зарослях.

