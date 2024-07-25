«Воды по щиколотку»: мощный ливень затопил улицу Станиславского в Новосибирске — видео

Ливень начался в 21:30 и быстро закончился Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











В Ленинском районе Новосибирска прошедший ливень затопил двор и проезжую часть. Кадры снял фотограф НГС Андрей Бортко.



Новосибирец рассказал, что интенсивные осадки начались примерно в 21:30 в четверг, 25 июля.



— На перекрестке Станиславского и Степной вот такой потоп, переходить дорогу страшно, не видно ни люков, ни ям. Воды примерно по щиколотку, — рассказал Андрей Бортко.

Источник: Андрей Бортко/NGS.RU

Некоторые новосибирцы вынуждены прятаться от воды на лавочке на остановке. Дождь шел около двадцати минут и сейчас кончился. Тем не менее, проезд для общественного транспорта на улице Станиславского затруднен из-за неработающей ливневой канализации.

