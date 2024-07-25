НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +33

1 м/c,

ю-з.

 741мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,41
EUR 93,17

СРОЧНО

Ребенок убежал от бабушки с приступом в Кольцово

Поддельные документы мигрантов
Работа в Новосибирске
Решили запретить стройку
Новосибирск ведет соцсети
Станционная смотрительница
Июльфест в Новосибирске
Идеальная пешеходная улица
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Лето эксклюзив «Воды по щиколотку»: мощный ливень затопил улицу Станиславского в Новосибирске — видео

«Воды по щиколотку»: мощный ливень затопил улицу Станиславского в Новосибирске — видео

Из-за потоков воды затруднен проезд общественного транспорта

1 634
8 комментариев
Ливень начался в 21:30 и быстро закончился

В Ленинском районе Новосибирска прошедший ливень затопил двор и проезжую часть. Кадры снял фотограф НГС Андрей Бортко.

Новосибирец рассказал, что интенсивные осадки начались примерно в 21:30 в четверг, 25 июля.

— На перекрестке Станиславского и Степной вот такой потоп, переходить дорогу страшно, не видно ни люков, ни ям. Воды примерно по щиколотку, — рассказал Андрей Бортко.

Некоторые новосибирцы вынуждены прятаться от воды на лавочке на остановке. Дождь шел около двадцати минут и сейчас кончился. Тем не менее, проезд для общественного транспорта на улице Станиславского затруднен из-за неработающей ливневой канализации.

В последний раз столь мощный ливень прошел 21 июля. Тогда улицы города превратились в реки, изрядно подтопило Калининский район.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Непогода Ливень Лето
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
25 июля 2024, 22:14
В России такого быть не может, это всё НАТА подстроила с бидоном. 😂🐑😂
Drakonn
25 июля 2024, 22:12
да посадите вы в конце концов оптимизатора ливнёвок... убытки городу колоссальные, а виновного так и не нашли....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Знакомства

Настя,35

Елена,45

Leha,48

Павел,39

Сергий,24

Юлиана,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление