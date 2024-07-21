Захватите зонтик и резиновые сапоги: улицы Новосибирска ушли под воду после ливня — кадры затопленных улиц

В Новосибирске днем 21 июля прошел сильный ливень. В считанные минуты улицы города превратились в реки. В соцсетях горожане делятся последствиями дождя.
А так выглядит улица Народная после сегодняшнего ливня.
Улица Авиастроителей также напоминает канал Венеции.
От дождя в Новосибирске не спрятаться даже в автобусе.
А такая ситуация в районе площади Калинина.
По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, во второй половине дня 21 июля временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха — +23… +25 градусов.
Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.
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