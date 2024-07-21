Захватите зонтик и резиновые сапоги: улицы Новосибирска ушли под воду после ливня — кадры затопленных улиц

На следующей неделе дожди продолжат идти Источник: читатель НГС Илья











В Новосибирске днем 21 июля прошел сильный ливень. В считанные минуты улицы города превратились в реки. В соцсетях горожане делятся последствиями дождя.



А так выглядит улица Народная после сегодняшнего ливня.

Источник: «Новосибирск с огоньком»

Улица Авиастроителей также напоминает канал Венеции.

Источник: «Новосибирск с огоньком»

От дождя в Новосибирске не спрятаться даже в автобусе.

Источник: «Новосибирский паблик»

А такая ситуация в районе площади Калинина.

Источник: читатель НГС Юрий

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, во второй половине дня 21 июля временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха — +23… +25 градусов.



Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.