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Лето Захватите зонтик и резиновые сапоги: улицы Новосибирска ушли под воду после ливня — кадры затопленных улиц

Захватите зонтик и резиновые сапоги: улицы Новосибирска ушли под воду после ливня — кадры затопленных улиц

По прогнозам синоптиков, осадки будут во второй половине дня

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17 комментариев
На следующей неделе дожди продолжат идти

В Новосибирске днем 21 июля прошел сильный ливень. В считанные минуты улицы города превратились в реки. В соцсетях горожане делятся последствиями дождя.

А так выглядит улица Народная после сегодняшнего ливня.

Улица Авиастроителей также напоминает канал Венеции.

От дождя в Новосибирске не спрятаться даже в автобусе.

А такая ситуация в районе площади Калинина.

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, во второй половине дня 21 июля временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха — +23… +25 градусов.

Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.

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Комментарии
18
am851
21 июля 2024, 15:46
Нормально на площади Калинина! Даже разметку видно...
Smykson
21 июля 2024, 16:47
Нет фотографий с пл. Труда и пл. Энергетиков. Неужели никто не выплыл? (*сарказм)
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