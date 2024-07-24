До +32 градусов: синоптики дали жаркий прогноз на три дня в Новосибирске

Жара не планирует отступать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в течение трёх дней с 25 по 27 июля ожидается аномально жаркая погода. Об этом редакции НГС сообщила ведущий синоптик Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.



Температура воздуха днём будет постепенно повышаться. 25 июля достигнет показателя в +28...+30 градусов, 26 июля поднимется до +29...+31 градуса, а до пика дойдёт 27 июля — тогда ожидается до +32 градусов. Ночные температуры в ближайшие три дня будут на уровне +18...+22 градусов.

— Новосибирск находится на востоке области, а поскольку все неприятности, связанные с циклонической деятельностью, будут разыгрываться по западу, в Новосибирске будет достаточно комфортная погода. Все три дня преимущественно пройдут без осадков. Ветер южный и юго-восточный, ночью скорость будет достигать 4–9 метров в секунду, днём — 6–11 метров в секунду, — уточнила Марина Виноградова.

По словам синоптика, аномально жаркая погода не отступит и в начале следующей недели.

Совсем скоро наступит и последний месяц лета, на август уже многие построили планы. Но, оказывается, первая половина месяца не порадует новосибирцев солнечной погодой.

