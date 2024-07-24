Ольгин день: стоит ли ждать богатого урожая помидоров и огурцов — изучаем приметы на 24 июля

Роса 24 июля может предупреждать о плохом урожае овощей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











24 июля в народном календаре — день Ольги Страдницы, или Ольги-сеногнойки. Рассказываем о приметах погоды на эту дату.



Согласно поверьям, если 24 июля гремит глухой гром, дождь скоро закончится. А если будет слышен громкий раскат, то стоит ждать сильного ливня.



Также раскатистый гром станет хорошим знаком для рыбаков — на следующий день любителей рыбалки ждет отменный клев. Считается, что если 24 июля на траве роса по утру, осенью будет плохой урожай огурцов и помидоров. А если погода в этот день солнечная и теплая, то можно рассчитывать на щедрый урожай зерновых.

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