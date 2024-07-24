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Лето обзор Ольгин день: стоит ли ждать богатого урожая помидоров и огурцов — изучаем приметы на 24 июля

Ольгин день: стоит ли ждать богатого урожая помидоров и огурцов — изучаем приметы на 24 июля

Плохая погода благоволит рыбакам, а хорошая — садоводам

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3 комментария
Роса 24 июля может предупреждать о плохом урожае овощей

24 июля в народном календаре — день Ольги Страдницы, или Ольги-сеногнойки. Рассказываем о приметах погоды на эту дату.

Согласно поверьям, если 24 июля гремит глухой гром, дождь скоро закончится. А если будет слышен громкий раскат, то стоит ждать сильного ливня.

Также раскатистый гром станет хорошим знаком для рыбаков — на следующий день любителей рыбалки ждет отменный клев. Считается, что если 24 июля на траве роса по утру, осенью будет плохой урожай огурцов и помидоров. А если погода в этот день солнечная и теплая, то можно рассчитывать на щедрый урожай зерновых.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на август. Читайте, чего стоит ждать новосибирцам в последний месяц лета.

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Комментарии
4
Гость
24 июля 2024, 08:39
Сегодня роса. Не видать мне урожая помидоров, видимо, хотя кусты усыпаны плодами.. Осенью..
Гость
24 июля 2024, 08:46
в академе росы нет, мы с урожаем, слава Богу
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