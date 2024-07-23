Грозы, град или жара? Новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду июля

У горожан еще будет возможность насладиться теплой погодой Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Третья декада в Новосибирске будет жаркой, но дождливой. При этом каких-то аномальных показателей повсеместно новосибирские синоптики не ждут.

— Среднедекадная температура воздуха ожидается +18...+20 градусов, что около нормы, — сообщила НГС Марина Виноградова, ведущий синоптик «Западно-Сибирского УГМС». — Преобладающая температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +21...+27 градусов. Дожди различной интенсивности, местами грозы предполагаются в большинстве дней декады.

При этом новосибирцам стоит быть готовыми к капризам погоды.

— Сутки 24 и ночь 25 июля по западным районам Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, грозы, ливни, град. При грозах усиление ветра до 20 м/с, — предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В период с 24 по 29 июля в отдельных районах также возможна аномальная жара в +30 градусов и выше.

Совсем скоро наступит и последний месяц лета, на август уже многие построили планы. Но оказывается первая половина месяца не порадует новосибирцев солнечной погодой.