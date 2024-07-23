НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

зап.

 744мм 63%
Подробнее
7 Пробки
USD 87,78
EUR 95,76

СРОЧНО

Группа S7 заявила о слиянии трёх дочерних компаний

Подорожали авто с пробегом
Работа в Новосибирске
Получила диплом вуза КНР
Новосибирск ведет соцсети
Сколько стоит отпуск в Румынии
Июльфест в Новосибирске
Ушел от следствия на СВО
Разоблачили мифы об имплантах
Реконструкция завода в центре
НГС в Telegram
Лето Грозы, град или жара? Новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду июля

Грозы, град или жара? Новосибирские синоптики дали прогноз на третью декаду июля

Показатели будут в пределах нормы

590
3 комментария
У горожан еще будет возможность насладиться теплой погодой

Третья декада в Новосибирске будет жаркой, но дождливой. При этом каких-то аномальных показателей повсеместно новосибирские синоптики не ждут.

— Среднедекадная температура воздуха ожидается +18...+20 градусов, что около нормы, — сообщила НГС Марина Виноградова, ведущий синоптик «Западно-Сибирского УГМС». — Преобладающая температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +21...+27 градусов. Дожди различной интенсивности, местами грозы предполагаются в большинстве дней декады.

При этом новосибирцам стоит быть готовыми к капризам погоды.

— Сутки 24 и ночь 25 июля по западным районам Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, грозы, ливни, град. При грозах усиление ветра до 20 м/с, — предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В период с 24 по 29 июля в отдельных районах также возможна аномальная жара в +30 градусов и выше.

Совсем скоро наступит и последний месяц лета, на август уже многие построили планы. Но оказывается первая половина месяца не порадует новосибирцев солнечной погодой.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Погода Лето Жара Дожди
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
224274911
23 июля 2024, 18:16
Как пишет МЧС в СМС ках. ..Ожидается гроза ,ливень ,град, пожары ,бури ,шторм .. Будьте осторожны...
Гость
23 июля 2024, 18:10
Здравствуйте меня зовут Гроза Жаравична Градова
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Рекомендуем
Знакомства

Алла,54

Jullia,34

Оксана,48

Слава,50

Лилия,37

Анюта,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление