НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

зап.

 744мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,78
EUR 95,76

СРОЧНО

Кортеж с мигалками проехал по Димитровскому мосту

Подорожали авто с пробегом
Работа в Новосибирске
Получила диплом вуза КНР
Новосибирск ведет соцсети
Сколько стоит отпуск в Румынии
Июльфест в Новосибирске
Ушел от следствия на СВО
Разоблачили мифы об имплантах
Реконструкция завода в центре
НГС в Telegram
Лето Семь кругов сада Момордика, бенинказа и вигна: ученые предложили новосибирским дачникам попробовать выращивать новые культуры

Момордика, бенинказа и вигна: ученые предложили новосибирским дачникам попробовать выращивать новые культуры

Если вам надоели томаты и огурцы, то можно посадить что-нибудь новенькое

504
5 комментариев
Скоро такие слова как вигна и кивано никого удивлять не будут!

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН занимается изучением и селекцией сортов новых перспективных культур. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории интродукции пищевых растений Юрий Фотев на пресс-конференции в ТАСС.

— Это спаржевая вигна, момордика, бенинказа, кивано. Эти культуры выбраны благодаря уникальным качествам, которые дополняют обычные культуры. Например, кивано — похож на огурец, но плоды могут храниться в тепле полгода. Бенинказа — восковая тыква, плоды которой можно хранить до трех лет. Она обладает способностью предупреждать аллергические заболевания. Момордика регулирует содержание сахара к крови. У вигны высокое содержание белка даже в листьях, а не только в плодах, — объяснил Юрий Фотев.

Он добавил, что культуры зарегистрированы в Госсорткомиссии, а ученые занимаются более скороспелыми сортами. Попробовать вырастить эти экзотические культуры могут и новосибирские дачники.

Кивано — африканский огурец желтого или оранжевого цвета. Момордика — лиановидное растение из семейства тыквенных с плодами в виде ярких огурцов. Бенинказа — восковая тыква. Вигна — бобовое растение, похожее на фасоль.

Вместе с агроном составили список самых важных работ на грядках с клубникой, после того, как кусты отдали урожай.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Дача Сад Огород Ботсад СО РАН
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
274502334
23 июля 2024, 16:05
Все названия какие-то ... 🤭
Гость
23 июля 2024, 16:15
Где фото культур?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Алла,54

Jullia,34

Оксана,48

Слава,50

Лилия,37

Анюта,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление