Момордика, бенинказа и вигна: ученые предложили новосибирским дачникам попробовать выращивать новые культуры

Скоро такие слова как вигна и кивано никого удивлять не будут! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Центральный сибирский ботанический сад СО РАН занимается изучением и селекцией сортов новых перспективных культур. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории интродукции пищевых растений Юрий Фотев на пресс-конференции в ТАСС.

— Это спаржевая вигна, момордика, бенинказа, кивано. Эти культуры выбраны благодаря уникальным качествам, которые дополняют обычные культуры. Например, кивано — похож на огурец, но плоды могут храниться в тепле полгода. Бенинказа — восковая тыква, плоды которой можно хранить до трех лет. Она обладает способностью предупреждать аллергические заболевания. Момордика регулирует содержание сахара к крови. У вигны высокое содержание белка даже в листьях, а не только в плодах, — объяснил Юрий Фотев.

Он добавил, что культуры зарегистрированы в Госсорткомиссии, а ученые занимаются более скороспелыми сортами. Попробовать вырастить эти экзотические культуры могут и новосибирские дачники.

Кивано — африканский огурец желтого или оранжевого цвета. Момордика — лиановидное растение из семейства тыквенных с плодами в виде ярких огурцов. Бенинказа — восковая тыква. Вигна — бобовое растение, похожее на фасоль.

Вместе с агроном составили список самых важных работ на грядках с клубникой, после того, как кусты отдали урожай.

