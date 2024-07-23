Грузди начали находить в лесах новосибирцы — где они их собирают

Несмотря на свою популярность груздь считается условно-съедобным грибом Источник: mycology.su











В Новосибирской области грибники начали собирать грузди. В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте» они сообщают, что в основном тихая охота заканчивается удачно в березовых лесах Искитимского и Сузунского районов.



Пользователи отмечают, что слой только начался и пока нет обильных осадков, то он достаточно скудный. Но при этом грибы чистые и свежие.

По данным справочника Mycology.su, грузди в Новосибирской области плодоносят с конца июля до конца сентября, начала октября. Чаще всего растут в лиственных лесах, и несмотря на свою популярность считается условно-съедобным грибом.

Грибы из Искитимского района Источник: Вера Руфанова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Новосибирцы в ожидании слоя белых грибов и подберезовиков возвращаются из лесов также с ведрами лисичек.