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Грузди начали находить в лесах новосибирцы — где они их собирают

Грибы сейчас свежие и крепкие

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Несмотря на свою популярность груздь считается условно-съедобным грибом

В Новосибирской области грибники начали собирать грузди. В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте» они сообщают, что в основном тихая охота заканчивается удачно в березовых лесах Искитимского и Сузунского районов.

Пользователи отмечают, что слой только начался и пока нет обильных осадков, то он достаточно скудный. Но при этом грибы чистые и свежие.

По данным справочника Mycology.su, грузди в Новосибирской области плодоносят с конца июля до конца сентября, начала октября. Чаще всего растут в лиственных лесах, и несмотря на свою популярность считается условно-съедобным грибом.

Грибы из Искитимского района

Новосибирцы в ожидании слоя белых грибов и подберезовиков возвращаются из лесов также с ведрами лисичек.

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