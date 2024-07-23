«На Родниках мрак»: густой туман накрыл утром Новосибирск — впечатляющие фото

Густой туман опустился на Новосибирск сегодня, 23 июля, рано утром. Видимость на дорогах серьезно снижена. Новосибирцы поделились впечатляющими фотографиями с НГС.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в городе +19 градусов, а влажность составляет 88%.
Гуляем вместе с нашими читателями по атмосферному и немного пугающему городу.
— На фото выше вы видите лесопарк Синягина, вдалеке Краснообск и сельхоз поля, — шутит читатель НГС
Синоптики прогнозируют возвращение аномальной жары в Новосибирскую область в ближайшее время.