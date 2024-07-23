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«На Родниках мрак»: густой туман накрыл утром Новосибирск — впечатляющие фото

Водителям сейчас стоит быть более аккуратными

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1 комментарий
В городе немного пугающая атмосфера

Густой туман опустился на Новосибирск сегодня, 23 июля, рано утром. Видимость на дорогах серьезно снижена. Новосибирцы поделились впечатляющими фотографиями с НГС.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в городе +19 градусов, а влажность составляет 88%.

Гуляем вместе с нашими читателями по атмосферному и немного пугающему городу.

Попробуйте разглядеть воду
Соседние дома плохо видно
Сейчас на улице Кирова такой вид
Читатель сообщил, что обычно ЖК «Астра» из окна видно в левом углу
«На Родниках мрак». Именно так подписал это фото читатель
Обстановка в аэропорту Толмачево
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— На фото выше вы видите лесопарк Синягина, вдалеке Краснообск и сельхоз поля, — шутит читатель НГС

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Синоптики прогнозируют возвращение аномальной жары в Новосибирскую область в ближайшее время.

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Комментарии
1
жму 200
23 июля 2024, 07:45
сейлент хилл в гадюшнике с пробками
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