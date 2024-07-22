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Возвращение аномалии: в Новосибирске прогнозируют жару до +31 градуса

В регионе сохранятся дожди и грозы

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5 комментариев
В Новосибирске возможно потепление до +31 градуса

Синоптики прогнозируют возвращение аномальной жары в Новосибирскую область. Температура может подняться выше +30 градусов.

Прогноз составили в «Западно-Сибирском УГМС». 23 июля по области ожидаются туманы в отдельных районах. Ветер юго-западный 2–7 м/с, местами порыв до 13 м/с. Температура ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Новосибирске во вторник местами небольшой дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2–7 м/с, ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26.

24 июля в западных районах Новосибирской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы, местами во время грозы возможны ливни. На востоке преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3–8 м/с с усилением до 14 м/с, днем 5–10 м/с с усилением до 16 м/с. Температура ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью силой 3−8 м/с, днем 5−10 м/с. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

Днем 25 июля на территории региона ожидаются местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, ночью 3–8 м/с, с порывами до 14 м/с, днем 5−10 м/с с усилением до 16 м/с. Температура ночью в восточных районах +15…+20 градусов ночью, днем +26…+31 градус. На северо-западе Новосибирской области из-за облачности температура днем будет немного ниже: +20…+25 градусов.

В Новосибирске в четверг 25 июля ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 3–8 м/с, днем 5−10 метров. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31.

— Есть вероятность аномальной жары в некоторых районах, которая начнется 24 июля. Предполагаем, что температуры выше +30 градусов сохранится до понедельника 29 июля, — сообщила НГС Марина Виноградова, ведущий синоптик «Западно-Сибирского УГМС».

Сейчас над регионом находится тропосферный циклон. Поэтому в Новосибирской области сохранятся дожди и порывы ветра.

Накануне, 21 июля, в Новосибирске прошел сильный дождь. Его последствия попали на видео.

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Комментарии
6
Алле гараж
22 июля 2024, 16:09
Причем тут баня городская?Я так же могу размазать прогнозПо карте осдков смотришь,дожь,по факту нет
Гость
22 июля 2024, 16:06
Опять будет баня
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