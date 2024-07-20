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Лето «За свои же деньги так над собой издеваться?» Россияне показали переполненные пляжи Сочи и Анапы в июле

«За свои же деньги так над собой издеваться?» Россияне показали переполненные пляжи Сочи и Анапы в июле

Отдыхающие жалуются на грязное море и ротавирус

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23 комментария
Туристы из Екатеринбурга показали пляжи Анапы и Сочи. Там загорать можно только стоя!

Середина лета — самое жаркое время и горящий сезон отпусков. Екатеринбуржцы поделились впечатлениями от отдыха на Черноморском побережье — в Краснодарском крае, Крыму, Абхазии. Уральцы показали, как выглядят переполненные пляжи Анапы и Сочи, а также поделились местами, где купаться одно удовольствие и нет толп туристов.

Подписчики телеграм-канала E1.RU поделились на два лагеря — фанаты и ярые противники отпуска на российском юге. Публикуем их отзывы.

«Море чистое, не пожалела»

Многие из тех, кто этим летом отправился в Краснодарский край, Крым и Абхазию, хвалят отдых там, пишут, что вода в море чистая, а отпуск — сплошное удовольствие.

— Отдыхали в июне в Абхазии, Адлере. Прекрасная погода, море чистое! — поделилась Елена.

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— Были в Архипо-Осиповке в июне, с 22-го по 28-е, по-моему, было классно, правда жара невыносимая. Очень классно, советую.

— В Новороссийске просто отлично. На пляжах не переполнено. Жара +36 градусов, — отметил Виктор.

Чудесные прогулки по Новороссийску

— Отдыхаем в Сочи. Пляж «Сириус». Вода чистая и прозрачная. Места всем хватает, — рассказала читательница Ирина.

— Были в Архипо-Осиповке с 3 по 13 июля. Очень жарко, но море классное. Не болели, — поделилась Елена.

Обстановка на пляже в поселке Джемете под Анапой

— Каждый год отдыхаю в Адлере. Да, народу много, но зато такой кайф. Через шесть дней уезжаю вновь в Адлер, — рассказал Никита.

— Сейчас в Абхазии! Всё понравилось, не болели, море хорошее, питание отличное! Сегодня домой, — пишет Елена.

— Прямо сейчас отдыхаю. Станица Благовещенская в 30 километрах от Анапы. Погода кайф, море отличное. Здесь такого размера пляж, что Екатеринбург войдет, — отметил Ярослав.

Читательница Дарья передает привет из прекрасного Севастополя

— Крым, Генеральские пляжи, чисто, народу мало, — заявляет Елена.

Генеральские пляжи в Крыму
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Генеральские пляжи в Крыму

— Имеретинская набережная, пять дней назад. Море чистое, народу мало, — также пишет читательница Ульяна.

Имеретинская набережная в Сочи

— Неделю назад в Крыму! Жарко, море чистое, не пожалела!

Кадры из Крыма
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Кадры из Крыма

Нужно проехать буквально километр!

При этом отдыхающие на Черном море рекомендуют искать малолюдные места.

— Отдыхали 16 дней в Сукко (14 км от Анапы). Пляжи чистые, медуз почти не было, горы, можжевеловые леса, в общем море эмоций! В Витязево и Анапе были два дня — за свои же деньги так над собой издеваться? Это просто одна большая помойка. От моря воняет как из туалета, — поделился Марсель.

— Отдых шикарный, тут всё тихо и спокойно. Были в Крыму, Анапе, на Азовском море. Народу и правда сейчас много — и всё скопление на близлежащих пляжах, и центральных. Проедете дальше буквально 1000 метров — и будет вам благодать, — написала Ксения.

Ксения с семьей побывала в Крыму, Анапе и на Азовском море
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Ксения с семьей побывала в Крыму, Анапе и на Азовском море

— Поддерживаю! Людям лень пройти несколько метров, но жаловаться на переполненность пляжа — это всегда пожалуйста. Отдыхаем в Витязево. Вполне комфортно, — добавил другой читатель.

«Еда — полная антисанитария, цены космос»

А кто-то из отпускников жалуется на инфекции после отдыха.

— Были в Адлере 10 дней назад. Море чистое, правда, штормит немного. Отдохнули хорошо, только когда вернулись, слегли с детьми в больницу с ротавирусом, — поделилась Зоя.

Есть и те, кто категорически против отдыха на Черноморском побережье.

— Плохо и дорого в Краснодарском крае, прилетала недавно. В итоге вышло по цене на двоих, как слетать в Турцию, в пятизвездочный отель где-нибудь в Кемере. Где сервис лучше и море чище. Поверьте мне, не спорьте. Либо съездите сами и посмотрите! — отметила Алина.

— Народу тьма, жара, вода теплая, иногда штормит. Еда — полная антисанитария, цены космос, — описывает свой отпуск в Лазаревском Оксана.

А так выглядит пляж в Лазаревском

— Черное море? Нет-нет, спасибо, нам туда не нужно, — передал привет с Мальдив читатель E1.RU.

На Мальдивах тоже хорошо

— Такой «отдых» даже бесплатно не нужен. Но кто-то, может, и любит: плацкарт, потные тела, — считает Ирина.

— Купаться в Черном море (Анапа, Сочи и так далее) — себя не уважать, я считаю. В эту воду, простите, испражняются, блюют. Спасибо, но нет, — возмутилась Валерия.

— Лучше в Башкирию сгонять отдохнуть, чем в эту помойку, — написал Денис.

Если вы думаете, что на уральских пляжах нет толп отдыхающих, то вы ошибаетесь! Посмотрите, сколько людей загорали в регионе в жару. Ранее екатеринбуржцы жаловались на изнуряющую духоту в поезде до Анапы.

Прочитайте сравнение двух курортов — Сочи и Анапы, а также о плюсах и минусах отдыха в Абхазии.

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Комментарии
23
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
20 июля 2024, 09:48
Это от большого ума 😂😂😂
Голая правда
20 июля 2024, 09:58
В округе есть: Обь, Иня, Шипуниха, ещё разные реки, о которых я не в курсе. Все это с прекрасными берегами, лесами. Отдыхай, не хочу. Нет, говорят, люди, не хочу. И жалуются, как им плохо на Черном море. Чем тут то не плавается?! И на голове у тебя сидеть никто не будет, лежи и слушай шелест листвы.
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