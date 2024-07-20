Следим за воробьями и пчелами: изучаем приметы погоды на 21 июля

Если воробьи 21 июля очень активны, то стоит ждать тепла Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RU











21 июля в народном календаре — Прокопьев день, а в церковном — День Казанской иконы Божией матери. Рассказываем о приметах погоды на эту дату.



Считается, что какая погода будет 21 июля, такую следует ожидать и 2 августа. Для этого нужно обратить внимание на природу. Если воробьи подвижны и драчливы — день выдастся солнечным.



По поверьям, если в этот день льет дождь, но при этом нет ветра, то непогода затянется надолго. Если 21 июля стало заметно больше пчел, то скоро стоит ждать наступления жары.

День, если верить приметам, хорош и для труда. Тому, кто запланировал работы в саду, можно ждать успешного разрешения дел. Также считается, что в этот день нужно пропалывать огород.



Синоптики предупреждают, что в Новосибирской области 21 июля будет дождь. Также возможен град.