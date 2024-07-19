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Лето Ветер до 20 м/с: новосибирцев предупредили о приближении града и ливней

Ветер до 20 м/с: новосибирцев предупредили о приближении града и ливней

Непогода ожидается на выходных

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1 комментарий
Град может обрушиться на регион в пятницу и воскресенье

В Новосибирской области в воскресенье ожидается ливневый дождь. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

— 21 июля в Новосибирской области сильный дождь, ливневый дождь, гроза, — указано на сайте.

Сегодня, 19 июля, в регионе возможен град и ветер силой до 20 м/с. В прогнозе на сайте «Западно-Сибирского УГМС» указано, что на выходных в Новосибирской области составит +22...+27 градусов. В субботу 20 июля ожидаются кратковременные дожди, а в воскресенье — ливни, град и грозы.

В народном календаре 19 июля называют Сысоев день. Согласно приметам, если в этот день льет дождь, то осенью стоит ждать большого количества осадков.

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Комментарии
1
Гость
19 июля 2024, 14:01
— В целях всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств по данному происшествию, обладающих информацией имеющей значения для производства административного расследования
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