Ветер до 20 м/с: новосибирцев предупредили о приближении града и ливней

Град может обрушиться на регион в пятницу и воскресенье Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в воскресенье ожидается ливневый дождь. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.



— 21 июля в Новосибирской области сильный дождь, ливневый дождь, гроза, — указано на сайте.

Сегодня, 19 июля, в регионе возможен град и ветер силой до 20 м/с. В прогнозе на сайте «Западно-Сибирского УГМС» указано, что на выходных в Новосибирской области составит +22...+27 градусов. В субботу 20 июля ожидаются кратковременные дожди, а в воскресенье — ливни, град и грозы.

В народном календаре 19 июля называют Сысоев день. Согласно приметам, если в этот день льет дождь, то осенью стоит ждать большого количества осадков.