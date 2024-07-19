«Сплошная помойка и толпы потных людей». Честные отзывы туристов, которые не понимают, «почему должны везти свои деньги жадным сочинцам»

Этим летом на курортах Кубани побывали миллионы туристов Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











В этом сезоне на курортах Краснодарского края уже отдохнули более 10 миллионов россиян. Кто-то отправился туда по привычке, а кто-то не смог уехать в привычную заграницу и был вынужден испытать на себе все прелести отечественного сервиса. Некоторым в Сочи и его окрестностях понравилось, но многие туристы жаловались на хамство обслуживающего персонала, грязное море, высокие цены и ротавирус. Наши коллеги из 93.RU собрали актуальные комментарии наших читателей, которые рассказали о том, чем им запомнился отпуск на курортах Краснодарского края. Осторожно, в тексте много эмоций.



От вас вся грязь

Очень многие отдыхающие отметили замусоренность черноморского побережья. При этом люди считают, что виноваты в этом не коммунальные службы, а сами отдыхающие.



— Сочи — помойка. Поехала в этом году в первый раз. До этого только заграница. Поехала из-за жадности. Младшему сыну перелет до 2 лет бесплатно, и было где жить бесплатно. Не понравилось. Помойка.



— Сами вы помойка. Видать, от вас и идет вся грязь. Я где бываю в Сочи — везде чисто. Это всё от человека зависит.



— А вы не задумались, кто эту помойку создает? Кто не может донести мусор до мусорных баков, оставляя на полпути? Кто, гуляя по центровым улицам Сочи с собачкой, никогда не убирает за ней? Кто лезет сфотографироваться на газон? Продолжать можно долго. Ведите себя по-человечески, приезжая на курорт, и он будет радовать каждого из вас.



— Даже в пустынном бедном Египте комфортней, чище и как-то спокойней. Живу в Новороссийске. Анапа под боком. Более мокрого, набитого потными телами курортного городка не видела. Витязево более-менее, но кафе, улицы и опять толпы горластых, потных людей. Нет. Не так. Вот не так, и всё.



— Ведете себя как свиньи, убирать за вами не успевают. Выходить на улицу летом не хочется, приедут и ведут себя как свиньи, мусор бросают везде, где вздумается, в магазины и банки прутся в купальниках, курят на улице прямо в толпе, на пляже объедки бросают там же, где и лежали... Из каких пещер повылазили — непонятно. Ведите себя прилично, глядишь, и к вам будут относиться не только как к кошельку.



К сервису на побережье традиционно возникают вопросы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Менталитет не спрячешь

Большие претензии у людей возникали к сервису, а точнее, к его частичному или полному отсутствию на наших курортах. Хотя и в этом вопросе всё относительно и зависит от подхода каждого.



— Наш сервис откровенно плохой, давайте смотреть правде в глаза. Может, лет через 50 станет лучше. Не надо писать про отдых в санаториях, это было доступно малому количеству людей. Или рабочим и крестьянам выделяли путевки. Меня в детстве каждый год на море возили, жили в сараях, в комнатах, туалет с душем на улице, и было нормально. А когда появилась возможность сравнить с заграницей, конечно, наша убогость колола глаза. Да и люди наши видны везде. Менталитет никуда не спрячешь. Надеюсь, станет лучше.



— Мы уважаем свою Родину, и даже очень, в отличие от вас! Как это относится к Сочи? Почему мы должны везти свои деньги к жадным сочинцам? Там свет клином не сошелся! Есть более достойные места! Сочи от отсутствия конкуренции совсем задрали цены. Какие санатории, дома отдыха? Вы цены на них видели? Только номенклатура, Север невыездной, чинуши с челядью туда едут. А нам где отдыхать, в квартирах сочинцев, в гостиницах, апартаментах? К сожалению, в этом и прошлом году нет выбора от слова совсем: либо дорого и очень дорого, либо дорого и плохо.



Несмотря на все минусы, у российских курортов остается немало поклонников Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Не живите на помойке

Многие не согласны и просят туристов самим выбирать для отдыха приличные места. На выбор места для отдыха влияют и потребности конкретного туриста. Кому-то нужен комфорт, кому-то экзотика, а кому-то важнее всего цена.



— Не снимайте жилье на помойке, арендуйте в приличных местах. Была в этом году в Сочи, никаких помоек не видела. А когда поедете за границу, не забудьте научить правилам приличия своих детей — например, не лезть сопливыми руками на раздачу пищи, не плевать и не сморкаться в бассейнах и в море. По моим наблюдениям, Турцию обожают именно те, кто не хочет на отдыхе следить за своими детьми. А потом на весь свет трубят о ротавирусах.



— Спорить бесполезно, что лучше. Каждому свое. У всех приоритеты разные и кошелек разный. Да и в условия разные попали, чтобы сравнивать. Даже в одно и то же место можно попасть на разных условиях, и, соответственно, отношение будет разное. Один приехал по завышенной цене, второй — по скидке. И отзывы будут разные. Один любит тюленем лежать, а второму нужны экскурсии, которые и сделают погоду на отдыхе.

