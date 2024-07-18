Циклоны и атмосферные фронты: Гидрометцентр России предупредил новосибирцев о непогоде

В ближайшие дни дожди не уйдут из города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие дни погода будет находиться под влиянием циклонов. Из-за этого в городе ожидаются ливни и грозы.



Прогноз 17 июля составили синоптики Гидрометцентра России

— Погодой Сибири продолжают управлять циклоны и атмосферные фронты. Поэтому ни дня здесь не обходится без дождя. В ближайшие сохранится тенденция с кратковременными дождями, ливнями, грозами, порывистым ветром, — рассказала метеоролог Екатерина Рязанова.



18 и 19 июля в Новосибирске ожидается температура в +25…+28 градусов.



По прогнозу «Западно-Сибирского УГМС», днем 18 июля в Новосибирске ожидается +25...+27 градусов, облачно с прояснением. В первой половине дня преимущественно без осадков, во второй местами небольшой дождь гроза, при грозе — умеренный дождь.

В пятницу 19 июля, по прогнозу новосибирских синоптиков, в городе днем +24...+26 градусов, ночью +16...+18 градусов. Возможен кратковременный дождь и гроза.

В августе в Новосибирске тоже ожидается дождливая погода, также возможны резкие перепады температуры. Предварительный прогноз составили специальные сервисы.