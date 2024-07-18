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Лето Циклоны и атмосферные фронты: Гидрометцентр России предупредил новосибирцев о непогоде

Циклоны и атмосферные фронты: Гидрометцентр России предупредил новосибирцев о непогоде

В городе ждут дожди и грозы

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2 комментария
В ближайшие дни дожди не уйдут из города

В Новосибирске в ближайшие дни погода будет находиться под влиянием циклонов. Из-за этого в городе ожидаются ливни и грозы.

Прогноз 17 июля составили синоптики Гидрометцентра России

— Погодой Сибири продолжают управлять циклоны и атмосферные фронты. Поэтому ни дня здесь не обходится без дождя. В ближайшие сохранится тенденция с кратковременными дождями, ливнями, грозами, порывистым ветром, — рассказала метеоролог Екатерина Рязанова.

18 и 19 июля в Новосибирске ожидается температура в +25…+28 градусов.

По прогнозу «Западно-Сибирского УГМС», днем 18 июля в Новосибирске ожидается +25...+27 градусов, облачно с прояснением. В первой половине дня преимущественно без осадков, во второй местами небольшой дождь гроза, при грозе — умеренный дождь.

В пятницу 19 июля, по прогнозу новосибирских синоптиков, в городе днем +24...+26 градусов, ночью +16...+18 градусов. Возможен кратковременный дождь и гроза.

В августе в Новосибирске тоже ожидается дождливая погода, также возможны резкие перепады температуры. Предварительный прогноз составили специальные сервисы.

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Комментарии
3
Гость
18 июля 2024, 11:59
🔥 Главное об СВО за 17 июля 🔥 от чего трясёт Ckyлёвыx иноагентов и прочую 3А-украинскую мраZЪ ВКС РФ продолжают экспресс-доставку подарков по всей бывш. УССР, а ВС России неудержимо наступают, освобождая всё новые ВО территории. - отбиты 3 🥩-атаки каkл0-жив0тных, - заминусовано - свыше 1980* 🐷🐷 (или >384,9* тыс. с 04/06/23 👍), - разбито >80* ед. боевой и авто техники (>21,1 тыс. ед. с 04/06/23), в т.ч. 1 таnк, 7 боевых бронемашин, 32 артсистемы, 8 станций РЭБ/КББ, - поражены 136 объектов и скоплений сил врага, включая 12 складов БК и склад военно-техн. имущества, - ПВО сбиты - 59 БПЛА, 2 реакт. снаряда и авиабомба. ❗ *, цифры очень примерные, т.к. не учитывают огромных санпотерь и работу ВКС в глубине ВО территории 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! У врага давно уже нет ни малейших перспектив и Победа России ближе с каждым днём! 👍 Ну а либерастические / скулёвские пробляDи станут следующими ❗💀
Гость
18 июля 2024, 12:02
Жиробасам радость, хоть потеть не будут.
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