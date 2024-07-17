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Лето До сотни падающих звезд в час: над Новосибирском пронесется метеорный поток Персеиды

До сотни падающих звезд в час: над Новосибирском пронесется метеорный поток Персеиды

Он продлится до конца августа

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1 комментарий
Увидеть большое количество падающих звезд можно ближе к 12 августа

17 июля начинается метеорный поток Персеиды. Пик состоится в августе, наблюдать за звездопадом получится в Новосибирской области.

Подробности о явлении рассказали на сайте СГУГиТ. Персеиды активны с 17 июля до 24 августа, их называют самым ожидаемым и известным звездопадом.

— Пик приходится на 12 августа около 23:00. Количество частиц — 100 метеоров в час. Увидеть падающие звезды можно не только 12 августа, но и весь период активности. По наблюдениям прошлых лет, метеорный поток может показать хорошую активность не только в максимум, но и в другие дни вблизи максимума, — пишет Виктория Дамм, сотрудник УНЦ «Планетарий» при СГУГиТ.

Метеорный поток возникает из-за того, что Земля проходит через шлейф пылевых частиц, которые выпускает комета Свифта-Туттля. Метеоры белого цвета двигаются со скоростью 59 км/с. Звездопад получил название от радианта (точка на небе, откуда вылетают метеоры), который находится в созвездии Персея. Оно находится в восточной части неба и к утру поднимается максимально высоко.

Наблюдать за падающими звездами можно без специальных биноклей или телескопов. Но стоит учесть, что видимость будет лучше за городом, где нет засветки неба.

31 июля состоится пик метеорного потока Южные Дельта-Аквариды. Количество падающих звезд может достичь 25 в час.

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Звездопад Метеорный поток Созвездие Звездопад Персеиды Новосибирск
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Комментарии
1
Гость
17 июля 2024, 10:18
А над Бердском не пронесется?
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