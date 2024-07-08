До 25 падающих звезд за час: над Новосибирском пронесется летний метеорный поток

За звездопадами лучше наблюдать за городом, где небо не засвечено Источник: Александр Ощепеков / NGS.RU











12 июля начнется звездопад Южные Дельта-Аквариды. Его можно будет наблюдать в Новосибирской области.



Подробнее об астрономическом событии рассказала Виктория Дамм, сотрудник УНЦ «Планетарий» при СГУГиТ. Метеорный поток будет активен с 12 июля по 23 августа, пик состоится 31 июля. Тогда максимальное количество падающих звезд может составить 25 в час.

— Поток сформировался при разрушении объекта, из которого образовались современные кометы Марсдена и Крахта, — говорится на сайте СГУГиТ.



Звездопад получил такое название, потому что его радиант (место «вылета» метеоров) находится в созвездии Водолея, вблизи Дельты Водолея. Как объясняет Виктория Дамм, метеорный поток лучше всего наблюдать в предрассветные часы за городом, где нет засветки неба. В средних и северных широтах видно только небольшую часть звездопада, ближе к экватору и в южных широтах условия для наблюдения улучшаются.

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