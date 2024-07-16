НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

пасмурно, без осадков

ощущается как +29

1 м/c,

с-в.

 743мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,28
EUR 96,26

СРОЧНО

Улицы Новосибирска затопила после дождя — онлайн

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Мусорный апокалипсис
Топовые летники Новосибирска
Обманщик с красивыми домами
Лайфхаки для работодателей
Как сибирячка живёт в Турции
Сдала ЕГЭ на 200 баллов
Афиша на июль
НГС в Telegram
Лето онлайн-трансляция Захватите зонтик и резиновые сапоги: улицы Новосибирска затопило после дождя — онлайн

Захватите зонтик и резиновые сапоги: улицы Новосибирска затопило после дождя — онлайн

В некоторых местах уровень воды доходит практически до колена

1 799
11 комментариев

Улицы Новосибирска превратились в каналы Венеции из-за сильного ливня, который прошел по городу вечером 16 июля. По словам читателей НГС, в некоторых местах уровень воды доходит практически до колена. По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь закончится течение 2 часов. А пока, если вы собрались на улицу, захватите с собой зонтик и резиновые сапоги.

Павел Пешков

Еще немного видео из затопленного центра Новосибирска.

Павел Пешков

На Бурлинской, 2 также вместо дорог текут реки.

Павел Пешков

На Вокзальной магистрали обстановка не лучше. От проезжающих по воде машин в стороны расходятся волны.

Павел Пешков

Вот так выглядит центр Новосибирска после ливня. Ливневая канализация явно не справляется с потоком воды.

Павел Пешков
Присылайте фото и видео, если дороги в вашем районе тоже ушли под воду.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Лето Дождь Ливень Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Ксения,46

Саня,40

Андрей,41

Настя,22

Андрей Токмаков,27

Анна,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление