Захватите зонтик и резиновые сапоги: улицы Новосибирска затопило после дождя — онлайн

Улицы Новосибирска превратились в каналы Венеции из-за сильного ливня, который прошел по городу вечером 16 июля. По словам читателей НГС, в некоторых местах уровень воды доходит практически до колена. По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь закончится течение 2 часов. А пока, если вы собрались на улицу, захватите с собой зонтик и резиновые сапоги.
Еще немного видео из затопленного центра Новосибирска.
На Бурлинской, 2 также вместо дорог текут реки.
На Вокзальной магистрали обстановка не лучше. От проезжающих по воде машин в стороны расходятся волны.
Вот так выглядит центр Новосибирска после ливня. Ливневая канализация явно не справляется с потоком воды.