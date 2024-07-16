Захватите зонтик и резиновые сапоги: улицы Новосибирска затопило после дождя — онлайн

Улицы Новосибирска превратились в каналы Венеции из-за сильного ливня, который прошел по городу вечером 16 июля. По словам читателей НГС, в некоторых местах уровень воды доходит практически до колена. По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь закончится течение 2 часов. А пока, если вы собрались на улицу, захватите с собой зонтик и резиновые сапоги.

