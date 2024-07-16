«Им вообще нельзя появляться на пляже»: врачи — о том, кто легко может получить рак кожи из-за загара

При отдыхе на пляже нужно обязательно защищать кожу Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











В жару многие новосибирцы стремятся на пляжи, но врачи предупреждают — солнечные ванны могут довести до рака кожи. В пресс-центре ТАСС они назвали людей из группы риска.

Главный врач Кузбасского клинического онкологического диспансера Вадим Захаров подчеркнул, риск меланомы выше у людей, которые обгорали на солнце в детстве.



— Эпидемиологические данные показывают, что риск меланомы, связанный с ультрафиолетовым облучением, самый высокий у людей с прерывистым воздействием солнца и солнечными ожогами в детстве. Вот эти привычные ожоги до покраснения кожи и потом шелушения — они бесследно не проходят. Этот ребенок уже потом в зрелом возрасте уходит в группу риска, — отметил врач.

Солнечные ванны в лечебных целях можно принимать только утром с 7:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00. Виктория Онипченко, главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, добавила, что если до 20 лет 2−3 раза у человека были ожоги с пузырями, то у него высокий риск развития дальше злокачественного образования кожи.

— Всё зависит от цветотипа. Если это первый тип, который всегда обгорает и не загорает, это же рыжеволосые и светловолосые с голубыми глазами, им вообще нельзя появляться на пляже. Они чаще болеют злокачественными новообразованиями кожи, — подчеркнула врач. — Нужно всё делать постепенно. Во-первых, загорать в утренние часы. Второе, загорать через одежду — это может быть накидка. Всё равно достаточно проникает солнца. Нужно использовать косметические средства.

Врачи настаивают, что самоосмотры люди должны проводить регулярно. Такие изменения на коже и в родинках, как появление шероховатости, изменение цвета, пигментации — повод для обращения к специалисту.

Ранее врачи показали, как выглядит опасная меланома.

