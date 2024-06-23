Проверьте свои родинки: врачи показали, как выглядит опасная меланома

Людям со светлой кожей лучше не забывать показываться дерматологу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Сразу развеем популярный миф: большое количество родинок на теле — далеко не предвестник рака. Но это не повод совсем перестать следить за кожей. Риск развития меланомы легко недооценить, при этом остаться здоровым довольно просто — нужно лишь следовать этим советам дерматологов, которые помогут определить опасные родинки.

Из-за чего у человека появляются родинки

Избежать формирования родинок на теле практически невозможно. Ведь появляются они по множеству причин.

— Среди них — генетическая предрасположенность, ультрафиолетовое излучение (частый загар в солярии или на солнце), стресс, — перечисляет дерматолог Александра Филева.

Александра Филева — дерматолог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».

А еще возникновение новых родинок — обычное явление для тех, кто проходит через гормональные изменения.

— В период этих изменений зачастую наблюдается появление новых пигментных образований. Например, в период беременности, климакса, приема оральных контрацептивов и в пубертатный период, — рассказывает дерматолог Светлана Ворожбит.



Светлана Ворожбит — врач-дерматолог, главный врач «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону».





За всю жизнь на коже может образоваться до нескольких сотен родинок, за которыми нужно будет присматривать.

— В среднем на теле взрослого человека можно обнаружить от 10 до 300 родинок, но у некоторых их бывает 400 и даже больше, — отмечает Филева.

У кого чаще возникает меланома

Большинство родинок изначально неопасны, однако некоторые из них могут переродиться в злокачественную опухоль — меланому. Болезнь опасна тем, что может давать метастазы в другие органы и рецидивировать спустя много лет после первоначального лечения.





— Меланома очень плоха тем, что может «выстрелить» в любой момент. Если после других видов рака пациенты состоят на диспансерном учете пять лет, то я всем своим пациентам говорю, что не пять лет, а пожизненно. Иногда пациенты, которых лет 10 назад прооперировали, приходят с метастазами, это очень серьезно, — рассказывает онколог Сергей Пашевич.



Сергей Пашевич — заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ).



Чаще других с меланомой сталкиваются люди со светлой кожей, светлыми или рыжими волосами, голубыми глазами, а также те, кто в детстве часто получал солнечные ожоги.

Среди других факторов риска — подтвержденная меланома у близкого родственника или нарушения работы иммунной системы. Если это про вас, то стоит внимательно следить за всеми своими родинками, особенно за крупными врожденными невусами.



Чтобы предупредить развитие болезни, врачи советуют раз в месяц проверять родинки по специальной системе — «АККОРД».

А — асимметрия родинки;



К — край (у меланомы он обычно неровный, «рваный»);

К — кровоточивость;



О — оттенок (здоровая родинка всегда одного цвета);

Р — размер (опасным считается диаметр больше 10 мм);

Д — динамика (быстрый рост родинки).

— Если вы обнаружили у себя хотя бы один признак по системе «АККОРД», нужно обратиться на прием к дерматологу, — советует Александра Филева.



Специалисты отмечают еще один важный признак опасной родинки.



— Если начали беспокоить зуд, жжение — это повод обратиться к врачу, — добавляет Пашевич.



Родинка двухцветная, ассиметричная и с неровными краями, к тому же довольно большая — всё это должно немедленно повести ее обладателя к врачу Источник: предоставлено Сергеем Пашевичем











Стоит помнить, что от меланомы не застрахован никто, хоть у темнокожих людей она и появляется в несколько раз реже. А для тех, кто хочет снизить риск развития заболевания до минимума, у врачей есть несколько советов.

— Рекомендуется исключить длительное и частое пребывание на солнце, следует всегда использовать средства защиты от солнца. Здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек также способствуют укреплению иммунитета и помогают в защите от любых болезней, — заметила Светлана Ворожбит.

Надо ли удалять вообще все родинки



Далеко не все родинки представляют опасность, поэтому врачи не видят большого смысла в удалении всех без исключения невусов.



— Только определенные изменения, подтвержденные исследованиями и диагностированные под наблюдением врача, являются показанием к удалению, — рассказывает Ворожбит.