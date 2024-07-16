«Просто не стали расти, сварились»: в новосибирских лесах нет грибов — когда они появятся

В лесу пока растут только сорняки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в лесах нет грибов — горожане возвращаются с тихой охоты с единичными находками и полупустыми корзинами. Всему виной жара.



— Так получилось, что в этом году у нас после того, как в июне были заморозки и померзли помидоры, с тех пор не было холода. Только непрерывное тепло и жара. А грибам нужен холодовой шок, чтобы начать расти. У нас они просто не стали расти, из-за жары, видимо, сварились, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — У нас выросли частично лисички, и это единственное утешение.

При этом влажность и дожди не спасут ситуацию.

— Влага есть в лесу. Сорняки прекрасно растут, трава в лесу высокая. Нужно, чтобы несколько дней было +15... +17 градусов, и пойдет слой. Грибы будут в этом сезоне, но позже. Обычно самый массовый слой в конце августа — начале сентября, — отметила Татьяна Бульонкова.

Ранее в лесу под Новосибирском мужчина нашел необычные грибы, которые одновременно похожи на спаржу и кораллы.

