Люди не дурачки, сами всё видят: туристы сравнили Сочи и Анапу

Туристы заполонили Анапу так, что по улицам невозможно свободно пройти. В этом убедился житель Сочи Виталий Ершов. Он с супругой впервые оказался в Анапе и сравнил ее с Сочи. Выводами он поделился с нашими коллегами из SOCHI1.RU.
Про город
— Первое, что мне понравилось, что в городе нет такого количества заборов, как в Сочи. То есть можно по берегу гулять вдоль всего побережья, разве что Морпорт придется обойти, свернув на пешеходную тропу. Я могу зайти на центральный пляж с одной стороны, прогуляться по берегу и выйти с другой. Заборов нет.
Мало того, можно спокойно зайти на санаторские пляжи, есть калитки. Но люди уходят и предпочитают загорать в диких зонах. Оказывается, если не запрещать доступ, как это делают в Сочи, то не очень-то и нужно.
Больше того, я вам скажу, я видел санатории, не огороженные забором. И никто тут не умирает. Представьте в Сочи беззаборный санаторий? Для нас это дикость.
Сама Анапа ровная, везде можно дойти пешком. Много бесплатных парковочных мест, машины не эвакуируют. Конечно, люди поедут сюда, чтобы не трепать себе нервы в жадном Сочи, где платный паркинг сделали даже у торговых центров. Молчу уже о том, что в Анапу легче добраться на машине, чем в Сочи по серпантину.
Про цены
В Анапе всё дешевле примерно на 30–40 процентов. Помидоры на рынке в Сочи стоят 160 рублей, в Анапе — 100–130. Персики в Сочи по 160–200, в Анапе — по 130 и даже по 100.
Ниже цены и в кафе. В мое любимое заведение на набережной сейчас стоят толпы туристов. Бронь столов на лето отменили, только живая очередь. Нам пришлось ждать 20 минут.
Мы заказали дюжину хинкали, две кружки анапского пива, потом еще чашку чая. За всё заплатили 1000 рублей. В Сочи за 1000 мы покупали литровый графин лимонада на набережной.
Однажды пообедали в столовой в поселке Джемете. Мы купили два блюда: одно — картофель с куриной отбивной, второе — тушеные овощи с куриной отбивной. Один салат — сельдь под шубой — и два стакана компота, заплатили за всё 630 рублей.
Про пляжи
В Анапе два вида пляжей: и каменистые, и песчаные. Самый первый пляж, на который я попал, был песчаный в центре. Я офигел! Там столько народу, что никакой Сочи и рядом не стоял по числу гостей.
Удивила в Анапе у берега вонючая жижа. Это водоросли. Люди в этой грязи толкутся и совсем не переживают. Однако эта грязевая масса еще и воняет.
Как я уже сказал, Анапа — без заборов. И если не лень, можно пройти минут 20 вдоль берега, поискать место под солнцем. Что я и сделал. Оказывается, я дошел до поселка Джемете. Вот тут мне понравилось. Людей на порядок меньше. Камки практически нет. Думаю, если пройти еще дальше, там будет еще меньше народу.
Песчаные пляжи мне понравились больше сочинских, хотя песок, конечно, забивается в нос, в глаза, в волосы. Тоже можно было бы отнести к минусам, но для меня это мелочи.
Был и на каменистых пляжах, но там галька не такая округлая, как в Сочи. Острая, идти в воде по таким камням неприятно, а приходится, чтобы подальше отойти от берега и занырнуть.
Про море
А вот море я люблю больше наше, сочинское. Во-первых, мне нравится, что у нас нет такого количества медуз и камки. Во-вторых, сделал два шага и сразу поплыл, не нужно идти от берега километр.
Ну и в-третьих, в начале июля вода у берегов Сочи уже была +24, а в Анапе всего +18, как у нас зимой. У меня даже заболело ухо от ныряний в такой лед. Однако это сугубо мое личное восприятие.
Развлечения
В Сочи, я думаю, с развлечениями повеселей. Или просто я лучше знаю свой город? У нас лучший в России парк аттракционов, у нас горы с альпийскими лугами, у нас Олимпийский парк, всевозможные природные достопримечательности. Однако всё это стоит денег, и совсем не маленьких. Россияне по большому счету сейчас не шикуют, им лучше сэкономить, выбрав тихий пляжный отдых.
Вывод
— Хоть Сочи и считается главным курортом страны, думаю, Анапа лихо перетягивает на себя одеяло. Здесь дешевле, удобней и как-то гостеприимней. Туристов не называют бздыхами, вот и едут сюда люди, отдыхая в тесноте, но не в обиде. Люди не дурачки, сами всё видят, — резюмировал путешественник.