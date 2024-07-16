Люди не дурачки, сами всё видят: туристы сравнили Сочи и Анапу

Каменистые пляжи Анапы, зона отдыха санатория «Русь», куда могут пройти все желающие Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Туристы заполонили Анапу так, что по улицам невозможно свободно пройти. В этом убедился житель Сочи Виталий Ершов. Он с супругой впервые оказался в Анапе и сравнил ее с Сочи. Выводами он поделился с нашими коллегами из SOCHI1.RU.

Про город

— Первое, что мне понравилось, что в городе нет такого количества заборов, как в Сочи. То есть можно по берегу гулять вдоль всего побережья, разве что Морпорт придется обойти, свернув на пешеходную тропу. Я могу зайти на центральный пляж с одной стороны, прогуляться по берегу и выйти с другой. Заборов нет.



Виталий удивился свободному доступу на санаторские пляжи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Мало того, можно спокойно зайти на санаторские пляжи, есть калитки. Но люди уходят и предпочитают загорать в диких зонах. Оказывается, если не запрещать доступ, как это делают в Сочи, то не очень-то и нужно.



Больше того, я вам скажу, я видел санатории, не огороженные забором. И никто тут не умирает. Представьте в Сочи беззаборный санаторий? Для нас это дикость.

Санаторий «Русь» не огорожен забором, а рядом — бесплатный паркинг Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Сама Анапа ровная, везде можно дойти пешком. Много бесплатных парковочных мест, машины не эвакуируют. Конечно, люди поедут сюда, чтобы не трепать себе нервы в жадном Сочи, где платный паркинг сделали даже у торговых центров. Молчу уже о том, что в Анапу легче добраться на машине, чем в Сочи по серпантину.

Про цены

В Анапе всё дешевле примерно на 30–40 процентов. Помидоры на рынке в Сочи стоят 160 рублей, в Анапе — 100–130. Персики в Сочи по 160–200, в Анапе — по 130 и даже по 100.



Ниже цены и в кафе. В мое любимое заведение на набережной сейчас стоят толпы туристов. Бронь столов на лето отменили, только живая очередь. Нам пришлось ждать 20 минут.

В кафе на набережных выстраиваются очереди Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Мы заказали дюжину хинкали, две кружки анапского пива, потом еще чашку чая. За всё заплатили 1000 рублей. В Сочи за 1000 мы покупали литровый графин лимонада на набережной.

Свободных столиков нет, нужно ждать Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Однажды пообедали в столовой в поселке Джемете. Мы купили два блюда: одно — картофель с куриной отбивной, второе — тушеные овощи с куриной отбивной. Один салат — сельдь под шубой — и два стакана компота, заплатили за всё 630 рублей.



Про пляжи

В Анапе два вида пляжей: и каменистые, и песчаные. Самый первый пляж, на который я попал, был песчаный в центре. Я офигел! Там столько народу, что никакой Сочи и рядом не стоял по числу гостей.

Анапа, 05.07.2024 Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Сочи, 13.07.2024 Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Удивила в Анапе у берега вонючая жижа. Это водоросли. Люди в этой грязи толкутся и совсем не переживают. Однако эта грязевая масса еще и воняет.

Кто-то увяз в болоте, заходя в море Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Как я уже сказал, Анапа — без заборов. И если не лень, можно пройти минут 20 вдоль берега, поискать место под солнцем. Что я и сделал. Оказывается, я дошел до поселка Джемете. Вот тут мне понравилось. Людей на порядок меньше. Камки практически нет. Думаю, если пройти еще дальше, там будет еще меньше народу.

Пляжи Джемете, 05.07.2024 Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Песчаные пляжи мне понравились больше сочинских, хотя песок, конечно, забивается в нос, в глаза, в волосы. Тоже можно было бы отнести к минусам, но для меня это мелочи.



Был и на каменистых пляжах, но там галька не такая округлая, как в Сочи. Острая, идти в воде по таким камням неприятно, а приходится, чтобы подальше отойти от берега и занырнуть.



Анапа & Сочи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU, Камеры «Бизнес Связь»

Про море

А вот море я люблю больше наше, сочинское. Во-первых, мне нравится, что у нас нет такого количества медуз и камки. Во-вторых, сделал два шага и сразу поплыл, не нужно идти от берега километр.



Ну и в-третьих, в начале июля вода у берегов Сочи уже была +24, а в Анапе всего +18, как у нас зимой. У меня даже заболело ухо от ныряний в такой лед. Однако это сугубо мое личное восприятие.



В Анапе подписали море Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Развлечения

В Сочи, я думаю, с развлечениями повеселей. Или просто я лучше знаю свой город? У нас лучший в России парк аттракционов, у нас горы с альпийскими лугами, у нас Олимпийский парк, всевозможные природные достопримечательности. Однако всё это стоит денег, и совсем не маленьких. Россияне по большому счету сейчас не шикуют, им лучше сэкономить, выбрав тихий пляжный отдых.



Вывод