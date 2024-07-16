Неудачная дата для шоппинга: почему Андрей Налива запрещает сибирячкам обновлять гардероб 17 июля

Красная заря 17 июля — к непогоде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











17 июля вспоминают трёх святых, носящих имя Андрей: Андрей Рублёв, Андрей Критский и Андрей Боголюбский. В народном календаре дату называют днем Андрея Наливы. Рассказываем, на какие приметы сегодня стоит обратить внимание в этот день, а также, что делать в эту дату нельзя.



Согласно приметам, какая погода установится 17 июля, такая будет и 11 августа. Если на небе много облаков — к теплу. Вечерняя и утренняя заря красного оттенка предвещает ухудшение погоды. А если слышен громкий гром — ждите град.



Не рекомендуется брать и давать деньги в долг. Это действие может привести к финансовым трудностям. Также 17 июля не стоит делать покупки. Приобретение новых предметов гардероба — начало чего-то нового, а неверно выбранный день для шоппинга может принести неудачу. Кроме того, сегодня нельзя чинить уже имеющуюся одежду и обувь — это может привести к неприятностям в личной жизни.



Ранее НГС изучил прогноз погоды на июль. Какой будет погода во второй половине месяца читайте здесь.

