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Лето обзор Неудачная дата для шоппинга: почему Андрей Налива запрещает сибирячкам обновлять гардероб 17 июля

Неудачная дата для шоппинга: почему Андрей Налива запрещает сибирячкам обновлять гардероб 17 июля

Завтра отмечается день сразу трех святых — изучаем приметы

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8 комментариев
Красная заря 17 июля — к непогоде

17 июля вспоминают трёх святых, носящих имя Андрей: Андрей Рублёв, Андрей Критский и Андрей Боголюбский. В народном календаре дату называют днем Андрея Наливы. Рассказываем, на какие приметы сегодня стоит обратить внимание в этот день, а также, что делать в эту дату нельзя.

Согласно приметам, какая погода установится 17 июля, такая будет и 11 августа. Если на небе много облаков — к теплу. Вечерняя и утренняя заря красного оттенка предвещает ухудшение погоды. А если слышен громкий гром — ждите град.

Не рекомендуется брать и давать деньги в долг. Это действие может привести к финансовым трудностям. Также 17 июля не стоит делать покупки. Приобретение новых предметов гардероба — начало чего-то нового, а неверно выбранный день для шоппинга может принести неудачу. Кроме того, сегодня нельзя чинить уже имеющуюся одежду и обувь — это может привести к неприятностям в личной жизни.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на июль. Какой будет погода во второй половине месяца читайте здесь.

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Комментарии
8
Дед Митрич
16 июля 2024, 12:13
Девушки, если вы думаете что ходить без лифчика в тонких платьишках или футболках, и при каждом шаге трясти своими прелестями это красиво и сексуально, то знайте - да, это так и есть.
$carface
16 июля 2024, 12:17
Напомните, в каком "святом" писании или "житии" упоминается слово "шоппинг"?
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