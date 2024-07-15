В новосибирских лесах пошли маслята: места, где их уже находят

В Новосибирской области новосибирцы начали находить и собирать первые маслята. Они делятся фото и информацией в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».
Одна из пользовательниц собрала уже первые маслята в 3-литровое ведерко. Она добавила, что 90% встреченных грибов оказались червивыми, даже самые маленькие.
— Сейчас из-за жары грибов почти нет, только единично поганки. В отдельных местах можно найти маслята, но массово пойдут, только когда станет холоднее. Температура должна опуститься до +15... +18 градусов, чтобы начался массовый слой, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.
Ранее в лесу под Новосибирском мужчина нашел необычные грибы, которые одновременно похожи на спаржу и кораллы.
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