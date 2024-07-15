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Лето По грибы, по ягоды В новосибирских лесах пошли маслята: места, где их уже находят

В новосибирских лесах пошли маслята: места, где их уже находят

Из-за жары на большой сбор рассчитывать не стоит

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5 комментариев
Маслята появляются в регионе в июле. Собрать их можно в лесах вплоть до октября

В Новосибирской области новосибирцы начали находить и собирать первые маслята. Они делятся фото и информацией в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».

Одна из пользовательниц собрала уже первые маслята в 3-литровое ведерко. Она добавила, что 90% встреченных грибов оказались червивыми, даже самые маленькие.

Грибочки из Искитимского района, села Елбаши
Маслята находят и в Академгородке
Грибы были найдены в лесу за ТЭЦ-5

— Сейчас из-за жары грибов почти нет, только единично поганки. В отдельных местах можно найти маслята, но массово пойдут, только когда станет холоднее. Температура должна опуститься до +15... +18 градусов, чтобы начался массовый слой, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Ранее в лесу под Новосибирском мужчина нашел необычные грибы, которые одновременно похожи на спаржу и кораллы.

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Комментарии
5
Старый пользователь
15 июля 2024, 11:45
Грибы есть, но они червивые в 90% случаев, то есть их нет. О чем рассказ? Вот если бы написали, что в березовом окошке у Борового набрали 30 ведер грибов, пригодных к употреблению, это да, новость. А так, как обычно, громко сели в лужу
Простой сибиряк
15 июля 2024, 11:45
пошли маслята... у них что , есть ноги?
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