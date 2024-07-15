В новосибирских лесах пошли маслята: места, где их уже находят

Маслята появляются в регионе в июле. Собрать их можно в лесах вплоть до октября Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











В Новосибирской области новосибирцы начали находить и собирать первые маслята. Они делятся фото и информацией в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» во «ВКонтакте».



Одна из пользовательниц собрала уже первые маслята в 3-литровое ведерко. Она добавила, что 90% встреченных грибов оказались червивыми, даже самые маленькие.

Грибочки из Искитимского района, села Елбаши Источник: Анна Ширман, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Маслята находят и в Академгородке Источник: Анастасия Успенская, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











Грибы были найдены в лесу за ТЭЦ-5 Источник: Наталья Басова, «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» / Vk.com











— Сейчас из-за жары грибов почти нет, только единично поганки. В отдельных местах можно найти маслята, но массово пойдут, только когда станет холоднее. Температура должна опуститься до +15... +18 градусов, чтобы начался массовый слой, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.



Ранее в лесу под Новосибирском мужчина нашел необычные грибы, которые одновременно похожи на спаржу и кораллы.