Отдых на полмиллиона. Российская семья отдохнула в Анапе и чуть не разорилась

Цены на отдых в Анапе бьют рекорды Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Цены на отдых в Краснодарском крае не перестают шокировать россиян. Но это если брать отпуск в условном Сочи. Там можно оставить и не один миллион рублей. Да даже бюджетная поездка может влететь в копеечку. И это при условии раннего бронирования отелей и билетов.



В целом, как мы уже писали раньше, наибольший рост спроса на отдых в Краснодарском крае показывает не Сочи, а Анапа — сразу на 15–20% к показателям прошлого года.



Именно на отдых в Анапу и поехала наша героиня — блогер из Москвы Валентина Буторина. В своих соцсетях Valushabutorina в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) она рассказала, что потратила на 10-дневный отпуск 426 тысяч рублей на троих взрослых и одного ребенка. Наши коллеги из 93.RU связались с ней и расспросили, что такого нужно делать в Анапе, чтобы отдать почти полмиллиона.

Здесь девушка рассказывает о своих тратах Источник: valushabutorina / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Откуда такие суммы

Как уже говорилось выше, весь отдых обошелся в 426 тысяч рублей. Из этой суммы 80 тысяч ушло на билеты. Но не до Анапы, а до Новороссийска. Дело в том, что она в числе многих туристов столкнулась с проблемой покупки билетов.



— Да, это очень большая проблема. Буквально через три минуты, как они появляются в доступе, их тут же разбирают. Поэтому и ехать пришлось через Новороссийск, — рассказывает Валентина.



Еще 16 тысяч рублей ушло на бизнес-трансфер в Анапу. Дорого, зато с комфортом.



В 310 тысяч рублей обошелся отель. Валентина говорит, что заранее бронировала номер. Очевидно, стоимость была бы еще больше при бронировании день в день.



Кроме того, отель в котором отдыхали туристы, входит в крупную сеть Miracleon с системой «всё включено».



Инвестором строительства пятизвездочного Miracleon в Анапе является компания «Анапское взморье». ООО было зарегистрировано 4 февраля 2010 года в Краснодаре. 100% доли в компании принадлежит Валерию Димоеву. Чистая прибыль в 2023 году составила более полумиллиарда рублей. С 29 декабря 2022 года компанией «Анапское взморье» руководит Роман Семихатский, бывший глава управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.



— В течение всего отдыха мы потратили примерно 20 тысяч рублей на мелкие покупки, — продолжает Валентина.



Искупаться не удалось

В основном, говорит туристка, семья отдыхала на территории отеля.



— Мы не выходили за пределы отеля, отдыхали на частном пляже. Они всегда менее заполнены, а войти туда можно только по браслетам. Очень комфортно. Искупаться, правда, не удалось. Мы попали, когда температура воды была около +14.



Напомним, что Черное море у берегов Краснодарского края остыло в конце июня. На некоторых курортах спасатели даже просили отдыхающих не лезть в воду ради их же безопасности. Причина похолодания воды кроется в отжимном ветре и подводных течениях. Более теплый поверхностный пласт воды поменялся с донным, более холодным.



Даже несмотря на это туристы оказались довольны.



— Отдыхом остались довольны. Конечно, цена завышена. Но такие отели по сути монополисты. Могут позволить себе ставить такие цены. Да и спрос на них всегда есть. Даже при раннем бронировании сложно было найти номер. Но про другие отели ничего не могу сказать, там мы не отдыхали. Что касается сервиса, то, по моему мнению, он на уровне. В Европе мы сталкивались с сервисом на порядок ниже.



По словам Валентины, многие россияне недооценивают Черноморские курорты.



— Та же Анапа сейчас вполне хорошо развита для путешествий. Как по мне, хороший вариант для семейного отдыха, если не можешь выехать за границу. Кстати, за прошлые годы мы ни разу не сталкивались с грязным или «зеленым» морем. Единственная проблема — это билеты на поезд, — резюмирует Валентина.



Источник: Городские порталы

Ранее портал 93.RU уже писал о проблеме с покупкой балетов на поезда. Дело в том, что в 2024 году россияне массово столкнулись с нехваткой билетов на юг и другие направления. Люди занимали очереди с раннего утра в кассах и обновляли сайт ежеминутно. Многие жаловались, что, как только продажа билетов открывается — сервис начинает тормозить и в итоге купить билет не получается, а после — свободных мест уже нет.