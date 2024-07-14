Средства от жадности, и побольше! Почему в Сочи хочется плакать от цен и уровня сервиса и как это лечится

Сочи по ценам готов обогнать Арабские Эмираты Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Турция сохраняет лидерство по продажам туров в июле, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР). Доля Турции в июльских бронированиях составляет 56%.



Второе место занимает Египет с долей 16% и лишь третье место — морские курорты России с 14%. Далее следуют Таиланд (8%) и ОАЭ (6%).



При этом наблюдается снижение доли Турции по сравнению с июнем, когда она составляла 65%. Эксперты АТОР отмечают, что спрос на турецкое направление вернулся к уровню прошлого года. А вот то, что Сочи и другие черноморские курорты уступают Турции, связано с тем, что большинство туристов едут не по путевкам, а отдельно покупая билеты и бронируя гостиницы. В случае с зарубежными направлениями это крайне сложно.



Россия и Абхазия остаются наиболее бюджетными направлениями для отдыха на море в середине июля. Однако к ним присоединились ОАЭ, занявшие третью строчку в рейтинге ценовой доступности.



Минимальная стоимость тура в Абхазию на 10 ночей составляет 87,2 тыс. рублей на двоих в отеле «3 звезды» с завтраками. В Сочи минимальная цена на аналогичный тур начинается со 100,1 тыс. рублей.



В ОАЭ минимальная цена тура на 10 ночей составляет 121,5 тыс. рублей на двоих, но уже в отеле «4 звезды» с завтраками. Минимальные цены на этом направлении остались на уровне прошлого года.



Самыми дорогими направлениями для отдыха в июле являются Мальдивы, Куба, Сейшелы и Маврикий. Минимальная стоимость тура на 10 ночей на эти острова начинается от 250–320 тыс. рублей на двоих в бюджетных отелях с завтраками (кроме Кубы, где «все включено»).



Обгоним даже Эмираты

Журналист MSK1.RU поговорил с экспертом по туризму, руководителем туристической фирмы «ИДНИ» Андреем Клопотовичем о том, почему цены на отдых на российских курортах превышают турецкие. А скоро, видимо, превысят и эмиратские.



— Россия — очень большая страна, но у нее очень мало выходов к теплому морю. Зоны субтропического климата — это Черноморское побережье Краснодарского края и Южный берег Крыма. Этот фактор и делает Сочи монополистом в сфере отдыха, — объясняет Клопотович. — Население курортной зоны испокон веков жило за счет того, что сдавали помещение приезжающим. В сезон они собирали деньги за предоставленный ночлег, а в несезон жили на эти деньги. Отсюда и мировоззрение по принципу: «Если не доволен обслуживанием — пусть идет прочь. На его место придут другие, целая очередь стоит».



— А мировоззрение и определяет тот чудовищный сервис, на который жалуются почти все приезжающие на краснодарское побережье?



— Конечно. Не хочу никого обидеть, но факты говорят сами за себя: местные жители не самые лучшие работники. Работница посреди рабочего дня может уйти домой: «А мне надоело». Многие отели не берут на работу никого из местных, а почти всех сотрудников привозят и предоставляют проживание.



— Но ленивых работников лично мне доводилось видеть и в странах Средиземноморья: Италии, Испании, Греции, Турции.



— Да, такой менталитет. О котором я говорил, — это бич не только России, но и курортных зон всего мира.



Но при этом, скажем, в Европе есть курорты, где в пик сезона цены, наоборот, снижаются. Владелец отеля думает так: «Зачем я буду повышать цены, я их снижу. Ко мне приедет больше гостей, и я еще больше заработаю!»



А это не только владельцы отелей такие сознательные, но и налоговая система, скажем так, сознательная. В несезон, когда мало постояльцев, а у отеля расходы есть, можно и повысить цены. А в сезон, когда расходы на гостя уменьшились, с чего поднимать цену? Жадность? И тогда применяется прогрессивный налог. Именно прогрессивный налог делает выгодным уменьшение цены в пик сезона.



А вот российский пример. Недавно в Сочи отмечали 17-летие голосования за право провести Олимпиаду. И я вот какой момент напомню. Когда Россия добилась, чтобы Олимпийские игры проходили в Сочи, отели сразу подняли цены на 15%. Еще ничего не сделали для улучшения сервиса, а цены уже подняли.



Справедливости ради: заработать не покладая рук хотят не только у нас. Цены на отдых в Турции взлетели до небес, уже уменьшать начинают: за такие деньги они не сильно нужны. Психология такая: «Испания для россиян закрыта, им всё равно некуда деваться, поедут».



Как с этим бороться?

— Но уже не едут: в Турции из-за высоченных цен снижение турпотока из России, прежних рекордов нет. Зато едут в Сочи, где цены выше турецких.



— С высокими ценами на фоне низкого качества сервиса бороться можно и нужно.



Активно подключать к работе ФАС. Для этого нужно внести в законодательство понятие зоны, ведение бизнеса в которой автоматически делает предпринимателя монополистом.



Во-вторых, надо усилить ротацию контролирующих кадров. То есть как с сотрудниками отелей: активно привлекать контролирующие органы из некурортных зон. Примеры уже есть. На курортах Кавминвод порядок контролируется полицейскими из некурортных зон. Казаки, служащие в полиции, очень добросовестно несут службу на курорте.



— Вы говорите о государственном регулировании. В слепую руку рынка не верите?



— Бороться нужно именно государственными методами! Со времен социализма мы изучали законы рынка. По ряду причин эти законы рынка мы знаем в очень примитивной форме. Да, они есть и действуют. Но более сложно, чем мы представляем.

