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Лето До +31 градуса: в Новосибирск на выходных придет аномально жаркая погода — когда ждать понижения

До +31 градуса: в Новосибирск на выходных придет аномально жаркая погода — когда ждать понижения

Синоптики составили прогноз

733
12 комментариев
В жаркие выходные можно выбраться на пляж

В Новосибирске на выходных 13 и 14 июля ожидается жаркая погода без осадков. Температура может подняться до +31 градуса.

В субботу, 13 июля, в Новосибирске днем ожидается +16…+18 градусов днем и +28…+30 градусов ночью. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Переменная облачность, без осадков.

14 июля ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус. Без осадков, ветер северо-восточный 2–7 м/с.

В понедельник дождь также не ожидается. Ночью температура составит +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус. Ветер северо-восточный силой 2–7 м/с.

— На следующей неделе есть тенденция на ослабление жары, потому что снова смещается холодный фронт. Ожидаются дожди и грозы, 17 июля температура днем составит +23…+24 градуса, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

На территории Новосибирской области 13–15 июля дневная температура составит +26…+32 градуса, ночная +13…+20 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Накануне об аномально жаркой погоде в Новосибирской области предупредил Гидрометцентр России. Синоптики объяснили, что это значит.

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Комментарии
12
Гость
12 июля 2024, 15:11
В субботу, 13 июля, в Новосибирске днем ожидается +16…+18 градусов днем и +28…+30 градусов ночью Может, наоборот?.
Гость
12 июля 2024, 15:10
Жару включают спецыально чтоб сократить население
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