Дороже чем в Турции, но хуже. В России пока растут только цены на отдых, а качество сильно тормозит

На сочинских пляжах в июле 2024-го Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Отдых на российских курортах становится всё дороже для самих россиян, печально констатируют профессионалы туристического рынка. Долгое время эталонным видом отдыха считались турецкие отели «всё включено». И вот нынешним летом цены на курортах во многих регионах России (в том числе в Северной Осетии, Волгоградской, Калининградской областях и других) стали уже как в Турции. А то и дороже. В Калининграде есть отели, которые предлагают переночевать за 50 тысяч рублей.



Чего уж тогда говорить про Сочи. Правда, здесь рынок деформирован: по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), премиальный отдых в отелях «пять звезд» в Сочи стоит примерно на 20% дороже, чем в Турции. А вот отдых эконом-сегмента («три звезды»), наоборот, дешевле.



Причина таких перекосов в том, что спрос значительно превышает предложение. Чтобы сбить цены, необходимо развивать туристическую инфраструктуру и строить много новых отелей. Как прозвучало в прошлом году на совещании по развитию гостиничной отрасли в Минстрое России, к 2030 году в регионах России должно быть построено почти 400 тысяч новых гостиничных номеров, чтобы удовлетворить стремительно выросший из-за санкционного занавеса спрос.

Источник: Городские порталы

Причем больше всего нужно доступных отелей категории «три звезды»: число таких номеров к 2030 году должно удвоиться (плюс 235 тысяч). Сейчас на такие гостиницы в России приходится чуть более 20% номерного фонда, а к 2030 году должно быть почти треть.



Еще почти 141 тысяча новых номеров должно появиться в отелях категории «без звезд» (хотя сейчас отелей этой категории в России две трети). А вот гостиниц, турбаз и санаториев с четырьмя и пятью звездами вполне достаточно — число номеров нужно увеличить всего на 5,5 тысячи.



Где самый большой дефицит

В каких же регионах больше всего не хватает гостиниц? Самый большой дефицит (более 50 тысяч номеров) — в Крыму, Краснодарском крае и Московской области. В пределах от 10 до 50 тысяч номеров не хватает еще в 13 регионах: в Ставропольском и Приморском краях, на Сахалине, в Татарстане, Ленинградской, Ростовской, Белгородской, Курской, Тульской, Тверской, Иркутской, Воронежской, Новосибирской областях.



Еще только 16 из 89 регионов России, которым требуется прирост менее чем 1500 новых гостиничных номеров. Чтобы было понятно, это, например, Чукотка, Магаданская область, Ненецкий округ, Еврейская автономная область, Коми. Регионы, как понятно, не самые туристические.



Впрочем, до 2030 года еще далеко, а цены растут прямо сейчас. Только нынешним летом цены на отдых в Сочи выросли в пределах 10–20%. Причем если эконом-сегмент (апартаменты, хостелы, гостевые дома) подорожали всего на 10%, то отели с четырьмя и пятью «звездами» скакнули сразу на 25%. Обогнав даже Турцию.



Цены растут вслед за спросом

— Рост цен происходит из-за очень сильно возросшего спроса на отдых в Сочи среди россиян, — говорит MSK1.RU Борис Соколов — основатель и руководитель визово-туристической компании Visasam.ru. — Чем выше спрос, тем выше можно поднимать цены, даже не улучшая качество обслуживания.



— Но почему растет спрос, Сочи ведь не резиновый?



— Факторов несколько. Во-первых, удорожание зарубежных туров и билетов, в том числе и в очень популярную Турцию для россиян. Тур на 7 дней на троих в отеле 5 звезд сейчас стоит в среднем 250 000 рублей, а раньше можно было отдохнуть там же за 150–180 тысяч рублей.



В Европу и другие страны нет прямых рейсов из России, можно полететь только с пересадкой в третье стране.



Раньше в начале 2022 года на Кипр из центральной части России можно было долететь прямым рейсом за 3,5–4 часа, то сейчас с пересадками в Армении и Грузии за 8–10 часов. А цена туров туда увеличилась в 2–2,5 раза по сравнению с началом 2022 года.



Также гораздо сложнее стало оформить шенгенскую визу для россиян (сроки оформления достигают 1–2 месяца, сложно записаться на подачу, возросло число отказов).



Отдых в Сочи Источник: Aнна Грицевич / SOCHI1.RU

Поэтому многие россияне и переориентировалась на внутренний туризм и большинство выбирает Сочи. Кроме того, террористические акты в Дагестане и неспокойная обстановка в Крыму снизили число желающих там отдыхать. Эта часть туристов также поехала в Сочи.



— Но ведь кроме Сочи есть и другие черноморские курорты. Но там нет такого огромного прироста турпотока и такого роста цен.



— Дело в том, что Сочи является единственным курортом Краснодарского края, куда летают самолеты из разных городов России. Например, в Анапу и Геленджик нужно ехать более суток на поезде. А билеты почти на все поезда уже раскуплены на всё лето.



Куда вы ездите отдыхать? На российские курорты За границу Сижу дома или на даче Свой вариант (напишу в комментариях)