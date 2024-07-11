Черное море Абхазии или древности Дагестана? Куда лучше поехать отдыхать и сколько это будет стоить

Иркутянка Марина Киселева наслаждалась отдыхом в Дагестане Источник: Марина Киселева











Дагестан и Абхазия давно стали главными конкурентами традиционных российских летних курортов — Сочи и Крыма. Россияне смотрят, где отдохнуть не только дешевле, но и безопаснее. Последнее особенно важно. Туристов, как известно, напугали теракты в конце июня в Дагестане, и тогда туристы крепко задумались, стоит ли ехать в эту республику. Но, как уверяют туроператоры, сейчас ситуация нормализовалась. Отказов от поездок было немного. В Абхазии тоже не всё идеально. Там есть проблемы с чистотой моря, о чем мы недавно рассказывали, не всегда наших туристов устраивает уровень сервиса. Насчет цен и доступности расскажем здесь. А куда ехать, выбирать вам. Подробности — в материале наших коллег из SOCHI1.RU и IRCITY.RU.



Как добраться до Абхазии

Сухум прекрасен Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Транспортная доступность Абхазии хорошая, от аэропорта Сочи до российско-абхазской границы всего 12 километров, на пути почти нет пробок, поэтому добраться легко. Но в летний сезон можно застрять на границе.

В этом году автобусы досматривают отдельно, что упростило прохождение. Однако в часы пик переход может занять и два часа. Если вы путешествуете не на автомобиле, рекомендуем выбрать пешеходный пункт пропуска. Доехать до КПП Псоу на общественном транспорте или такси, а потом идти пешком. Очереди в основном собираются на автомобильном пункте пропуска, там досматривают автомобили, и это затягивает процедуру. Не рекомендуется приезжать на границу рано утром, в 07:00 там уже много автомобилей, все думают, что самые умные и пройдут рано, пока все остальные спят. Но, как утверждают бывалые путешественники, лучше пересекать границу после 09:00: утренний поток уже схлынул, дневной еще не собрался. Также без очередей можно пройти после 23:00.



Новый Афон, Абхазия, озеро Псырцха Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Проще всего сесть на «Ласточку», которая идет в Гагру, она ходит каждый день в 10:30 утра и прибывает на курорт в 13 часов. Даже выходить из электрички не нужно — на границе пограничники сами заходят в вагоны и проверяют документы.



Если покупать билеты заранее, то они обойдутся в 650 рублей. Если день в день — в два раза дороже.



Кроме того, можно уехать в Абхазию на туристическом поезде Туапсе — Гагра. Стоимость билета с вокзала «Адлер» — от 881 рубля. Также ходит поезд Санкт-Петербург — Сухум № 479А: отправление с Витебского вокзала, время в пути — 2,5 дня. Из Москвы тоже есть поезд в Сухум, отправляется он с Казанского вокзала, время в пути — 1 день 15 часов.



Популярные сервисы такси в Абхазию не ходят, можно заказать трансфер либо воспользоваться маршрутками. С автовокзала на абхазской стороне границы можно уехать в любой город республики. Стоимость проезда до Сухума — 350 рублей.



All inclusive по-абхазски

В Абхазии есть что посмотреть Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Избалованные турецкими отелями российские туристы интересуются, есть ли в Абхазии отели, которые работают по системе «всё включено». По концепции, близкой к популярному All inclusive, в республике сейчас работают всего около 10 гостиниц. Но их количество с каждым годом увеличивается. Тренд, однако, таков, что таких объектов становится всё больше.

Еще 2–3 года назад «всё включено» предлагали всего 3 отеля. Больше всего отелей с элементами All inclusive находится в Гагре. Это Aquamarine Family Club Hotel, Garuda Glamping Abkhazia, Wellness Park Hotel Gagra, «Аквамарин», пансионаты «Багрипш», «Апсны» и отель «Грейс Аква Вилла». Отели «Европа», «Гранд отель «Россия»» и отель «Страна души».

В стоимость, как правило, входит трехразовый шведский стол, промежуточное питание (закуски, сэндвичи, снеки, мороженое и т.п.), безалкогольные (домашний лимонад, сок, фруктовый смузи, молочный коктейль) и слабоалкогольные напитки (пиво), алкогольные напитки местного производства (абхазское вино, чача, коньяк, пиво, коктейли), анимация (взрослая и детская), а также бесплатное пользование пляжным оборудованием (шезлонги и зонтики). Есть и дополнительные бесплатные опции для гостей. Так, Aquamarine Family Club Hotel выдает sup-борды, в Garuda Glamping Abkhazia можно три раза в неделю посетить банный комплекс, у них также организован трансфер до пляжа, а «Грейс Аква Вилла» предлагает бесплатный отдых в термальной зоне спа-центра. И конечно, кроме пляжного отдыха, в Абхазии есть что посмотреть.



Топ-20 самых бронируемых отелей Абхазии, которые работают по системе «всё включено» и «полный пансион»:

Пансионат «Багрипш», Холодная Речка;

семейный клубный отель «Аквамарин», Гагра;

«Грейс Аква Вилла», Сухум;

Garuda Boutique Hotel, Сухум;

Amra Park Hotel & Spa, Гагра;

Amza Park Hotel, Гагра;

Alex Resort & Spa Hotel, Гагра;

санаторий «Самшитовая роща», Пицунда;

пансионат «Литфонд», Пицунда;

Green Land, Цандрипш;

«Гости Кавказа», Цандрипш;

«Жоэквара», Гагра;

парк-отель «Кавказ», Гагра;

парк-отель «Нарт», Гагра;

отель «Европа», Гудаута;

отель «Золотые пески», Пицунда;

пансионат «Апсны», Гудаута;

«Гранд отель «Россия»», Гудаута;

пансионат им. Мюссера;

курорт Пицунда.

Тур на неделю в объект с питанием «полный пансион» обойдется россиянам в среднем от 43 тысяч до 100 тысяч рублей, в зависимости от категории объекта размещения («Багрипш», Amza Park Hotel, Alex Resort & SPA, «Литфонд», «Мидель-Гагра» и др.).



Ново-Афонский монастырь в Абхазии Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











Аналогичные туры в отели с системой «всё включено» обойдутся от 60 тысяч рублей за двоих («Европа», «Апсны», «Гранд отель «Россия»» и др.).



Отдых All inclusive в отелях высокого уровня («Грейс Аква Вилла», «Аквамарин») будет стоить от 140 тысяч рублей за двоих.



Цены на проживание в отелях и санаториях зависят от места, так, например, cтоимость 7 дней на 2 человек в санатории «Самшитовая роща» в Пицунде — от 128 тысяч рублей с полным пансионом без лечения. На территории есть крытый и отрытый бассейны, расстояние до пляжа — 150 метров. А в пансионате «Солнечный летний» в Гагре проживание на 7 ночей на двоих стоит от 38 тысяч рублей, там тоже полный пансион, есть бассейн, а до моря всего 50 метров.

В пансионате «Эвкалиптовая роща» в Очамчире с полным пансионом можно остановится на неделю за 40 тысяч рублей на двоих. Двухместный однокомнатный стандарт в отеле «Гранд Россия» в Гудауте обойдется в 69 тысяч рублей на двоих. Он работает по системе «всё включено». Номер в отеле «Гарден резорт Гагра» на 7 ночей стоит 84 тысячи рублей, в стоимость входят только завтраки.



7 ночей в самом комфортабельном санатории «Амра Парк-отель» без лечения обойдутся от 140 тысяч рублей, полный пансион включен в стоимость.



Что касается гостевых домов, то в среднем номер в них стоит от 2000 рублей в сутки, можно найти неплохой вариант в Гагре на первой линии. О том, что можно посмотреть в Абхазии, мы рассказываем часто.



А что в Дагестане?

Журналист из Иркутска Марина Киселева долго раздумывала над поездкой в Дагестан и нынешним летом воплотила эту идею в жизнь. В колонке для портала «ИрСити» она поделилась своими впечатлениями от поездки, а также поделилась советами, которые могут пригодиться отпускникам, собирающимся провести время в этом регионе, и посчитала, что почем ей обошлось.

Билеты обошлись в 36 тысяч от компании «Уральские авиалинии». Оба перелета с пересадками, туда — в Екатеринбурге, обратно — в Москве.



Дагестан может предложить туристам красивую природу, старинные поселения и немного экстрима Источник: Марина Киселева











— Была уверена в этом с самого начала и сейчас могу подтвердить: без гида не получится узнать и прочувствовать эту республику. Поэтому лучший вариант отдыха, на мой взгляд, — это тур от компании. Я выбрала тур на 6 дней. Нашла несколько компаний, предлагающих туры от 4 до 6 дней с ценами от 26 до 55 тысяч.

Выбрала среднее. Компания «Аксакал-тур», программа «Сердце Дагестана» с посещением городов и горных аулов. Предоплата — 1000 рублей, мне прислали договор об услугах, добавили в чат. Остальную сумму я должна была оплатить на месте. Общая стоимость — 43 тысячи. В это входило: трансфер из аэропорта, проживание, трехразовое питание, переезды в комфортабельном микроавтобусе, все экскурсии и аренда, даже воду в бутылочках по 0,5 нам выдавали на каждый день, местного производства.



Дополнительные траты были только на сувениры и развлечения, которые не входили в программу — зиплайн, тарзанка, а также алкогольные напитки (их, кстати, не так-то просто найти в Дагестане, но цены приемлемые). На дополнительные дни я за свой счет арендовала место в хостеле в городе Каспийске, 1200 за сутки. Обед в ресторане за свой счет обошелся в 1700.

Всего на мои «хотелки» было потрачено 30 тысяч. Для сравнения: девушка из Екатеринбурга, которая была со мной в одном туре, потратила 8 тысяч. Гид сказал, что в среднем тратят 15 тысяч.

Экраноплан «Лунь» — одна из достопримечательностей Дербента. Ему одновременно присущи черты и самолета, и корабля. Он был предназначен для поражения надводных кораблей, но в серийное производство его не запустили Источник: Марина Киселева











Аэропорт Махачкалы на самом деле расположен в городе Каспийске, здесь можно провести день. Есть небольшой пляж — берег Каспийского моря, парк, уютные улочки, колоритные рестораны, кофейни, самокаты и велосипеды напрокат.

На Махачкалу посмотрели со смотровой площадки, а также посетили самую большую мечеть. Побывали на самой большой одиночной дюне в Европе — бархане Сарыкум — и на конной прогулке в окрестностях Махачкалы.

Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе Источник: Марина Киселева











Затем был переезд в Дербент, самый южный город России, по возрасту он старше Рима и Парижа. Этот город отличается от остальных и понравился больше всех. Вечерняя прогулка по северной стене города, поющий фонтан с голограммой, утром — купание в море, приятный берег с ракушками, затем поездка к экраноплану — огромному самолету, находящемуся на хранении в одной из воинских частей, сейчас там идет стройка, возможно, через год эта локация станет еще интереснее. Но самая потрясающая локация — крепость Нарын Кала. Уникальная древность, много интересной информации за час экскурсии и прекрасные виды.

В дорогу — с таблетками от укачивания

Дагестан поражает, невозможно не задуматься, насколько безгранична фантазия природы, как окружающая красота и свобода отразились на судьбах и характерах рожденных здесь людей. Салтинский водопад расположен под землей, аул-призрак Гамсутль — высоко-высоко в горах, можно добраться на конях или внедорожниках, пешая прогулка по лесу выйдет довольно длительной, но живописной.

Гамсутль — аул-призрак в кавказских горах Источник: Марина Киселева











Последний его житель скончался в 2015 году Источник: Марина Киселева











В селе Чох главная достопримечательность — чохские террасы, это бывшие огороды горцев, а сейчас — невероятные по красоте пейзажи. Карадахская теснина — расщелина в горах, вид как с фотообоев и приятная прохлада. Каньон Цолотль с водопадами, пещеры Нохе, озеро Мочох. Село поэта Расула Гамзатова. Конечно же, места, где на трясущихся ногах и с сердцем в пятках фотографируются все туристы, — Язык Тролля и Тещин Язык. Голубые воды реки, проходящей по дну Сулакского каньона, а вокруг горы, плачущие скалы, по ней обязательно надо проехаться на катере.



Условия проживания в гостиницах комфортные, напоминает номера в отелях средней цены в Сочи. Завтраки в гостиницах, обеды и ужины в ресторанах и у местных жителей. Национальные блюда, в которые просто невозможно не влюбиться. Пища простая, вкусная и очень сытная . Курзе (похоже на наши пельмени), чуду (лепешки с зеленью, сыром, творогом или тыквой), хинкал, абрикосовая каша с урбечем (пастой из сырых семян или орехов), долма, плов, шашлыки и восточные сладости. Каждый раз что-то новенькое. Участники нашего тура шутили, что это настоящий гастротур. И если по каким-то причинам вы не влюбитесь в природу Дагестана, то к его кухне вряд ли останетесь равнодушными.

Чохские террасы Источник: Марина Киселева











Основные «инстаграмные» места расположены в горах. Из Дербента туда ехать около трех часов по серпантину, поэтому на всякий случай советую запастись таблетками от укачивания. По пути — просто потрясающие виды.



Язык Тролля — местечко, которое позволит вам пощекотать нервы, сидя над пропастью в 1700 метров. Это одна из самых известных локаций для фотографий, которыми потом можно похвастаться в соцсетях Источник: Марина Киселева











В горах очень переменчивая погода. В летний сезон с утра может быть жара, а с обеда — гроза, ливень и даже град. Совет: брать с собой обязательно несколько пар обуви, дождевик и солнцезащитный крем.



«Косых взглядов не замечала»

Чтобы чувствовать себя комфортно в Дагестане, нужно серьезно подойти к выбору одежды. Женщин и мужчин просят выбрать одежду, закрывающую колени, грудь и плечи, не надевать сильно облегающие вещи. На пляже можно находиться в купальнике. В городах я спокойно гуляла одна, не замечая на себе косых взглядов, наоборот, водители такси, продавец в кофейне, один прохожий — все мило беседовали, спрашивали, откуда приехала и нравятся ли мне их родные места.

Джума-мечеть — старейшая мечеть России Источник: Марина Киселева











Она расположена в Дербенте и открыта для туристов Источник: Марина Киселева











За неподобающую одежду могут сделать замечание , но претензия высказывается не гостю, а гиду. Он уже просит туриста или туристку надеть что-то более подходящее. На мой взгляд, это несложное правило, не испытывала по этому поводу трудностей или дискомфорта. С пониманием соблюдала дресс-код.



Для отдыха в Дагестане нет возрастных ограничений. Но нужно понимать, что программа туров будет очень насыщенной и это однозначно больше активный отдых (если, конечно, вы не приехали провести всё время на пляже).

Как показали наблюдения за другими туристами, детям физически тяжело преодолевать долгие подъемы и расстояния между локациями, а родителям приходится вдвое усиливать контроль за ребенком, ведь вокруг много обрывов, скользких тропинок. Расслабиться и получить удовольствие от такого отдыха вряд ли получится. Идеально Дагестан подойдет для отдыха парам (романтических мест хоть отбавляй) или в одиночку (можно насладиться красотой и перезагрузить голову).

Для отдыха в Дагестане нет возрастных ограничений, но нужно помнить, что детям может быть тяжело преодолевать долгие подъемы и большие расстояния. Да и родителям придется следить за ними в два раза сильнее Источник: Марина Киселева











При том, что почти каждый день тура мы выезжали из отеля в 8 утра, а возвращались только к ужину в 8 вечера, как сказал наш гид, мы увидели только малую часть достопримечательностей этого удивительного края. Поэтому вернуться в Дагестан начинает хотеться еще до того, как закончится путешествие. Дагестан дал мне даже больше того, на что я рассчитывала. Море, горы, каньоны, древности, легенды, традиции, национальная кухня, гостеприимство. Действительно, в Дагестан «стоит влюбиться… с головой».

