«Надо всё учитывать, чтобы не было больно»: пчеловод дал советы дачникам, мечтающим о пасеке

Рассказываем, с чего начать при планировании пасеки Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, Валерий Евстифеев











Опытные дачники, превосходно овладевшие навыком садоводства, стали обращаться к новым способам добычи урожая — организации собственных пасек. Труженицы-пчелы помогают в опылении и дарят мед. Наши коллеги из 76.RU спросили эксперта, на что нужно обращать внимание при организации домиков для пчел.



Собственным опытом поделился пчеловод и автор блога «Ярославский пасечник» Валерий Евстифеев.

«Сочетание поля и леса»

В первую очередь, по словам Валерия, нужно проверить, подходит ли участок для пчел. От расположения будет зависть и качество меда, и работоспособность насекомых.

— Под пчеловождение я искал специальный участок. У меня был ряд критериев. Это не должен быть коттеджный поселок, это должна быть настоящая деревня. Не должно быть посевных площадей, чтобы не было вокруг химикатов и монофлерного меда. Должны быть дикоросы и сочетание поля и леса. Для меня это была основа. Ну и, конечно, транспортная доступность, — рассказал в беседе с 76.RU Валерий.

Монофлерный мед — это мед, вырабатываемый пчелами из нектара, собранного преимущественно с растений одного вида.



По словам опытного пчеловода, также следует внимательно изучить правила содержания пчел в населенном пункте.

«Всё должно быть экологично»

Пасека — дело ответственное, при организации придется учитывать не только поведение пчел, но и установленные законом требования.

— Есть такие санитарные требования, которые прописаны у нас в законодательстве. В частности, это должен быть двухметровый забор. Перед организацией пасеки нужно определиться с системой улья. Каждый улей предполагает свою систему пчеловождения: ульи Рута, есть украинские, есть Удавы, есть лежаки. Есть пчеловоды, которые занимаются бортничеством, то есть собирают дикий мед, — поделился Валерий.

Ярославский пасечник использует 12-рамочный улей с большими гнездовыми и магазинными рамками.

Рамка для улья или медовая рамка — элемент в пчелином улье, который используется для расплода, является основой для медовых сот. Гнездовая рамка — 30 сантиметров, магазинная — 145 сантиметров.

Как выглядит рамка Источник: Валерий Евстифеев











Приобрести улья можно как на заказ, так и на маркет-плейсах. При выборе нужно учитывать материал и цвет.



— Улья необходимо выбирать из древесины. Это должна быть не смолистая легкая древесина. Эксперты рекомендуют при изготовлении улья использовать тополь, хотя он как строительное дерево не котируется. На самом деле нужно советоваться со столяром о том, как играет дерево во влажности, потому что у пчелиной семьи большой разброс: когда-то в гнезде влажно, когда-то сухо. Дерево может либо разбухать, либо усыхать. Всё должно быть экологично, — рассказал Валерий.

Домики для пчел разрешено красить только в четыре цвета — синий, зеленый, оранжевый и желтый, требования прописаны в приказе Минсельхоза РФ.

— Пчелы различают цвета и это нужно учитывать. Кроме того, в СанПиНах к требованиям к пасеке уже прописано, какие цвета можно использовать, какие нет. Хотя это в общем-то не совсем для нас, пчеловодов, понятно. Более того, там прописано, на каком расстоянии должны стоять улики, какой высоты должен быть забор — он должен быть сплошной. Там много разных требований по оборудованию площадки, по оборудованию места помывки, по оборудованию обработки ульев, — обратил внимание пчеловод.

Это надо всё учитывать, чтобы потом не было мучительно больно из-за того, что из-за какой-то мелочи может всё пойти прахом. пчеловод, автор блога «Ярославский пасечник» Валерий Евстифеев

Валерий Евстифеев обращает внимание: любой желающий может окунуться в пчеловодство, однако для этого нужно иметь терпение и желание изучать новое.



— Начинающему пчеловоду надо читать действующих и продвинутых товарищей. Например, пчеловода-преподавателя-профессора Владимира Кашковского. Также в Обществе пчеловодов можно подчерпнуть много интересного, полезного и подружиться с пчеловодами региона, — рассказал Валерий. — Интернет интернету рознь, там очень много полезной, но и зачастую бездельной информации. Натуральное общение с пчеловодами дает результат.

Он отмечает свой опыт: основные ответы на вопросы Валерий получил, общаясь с такими же как он пчеловодами. В сообществе помогают определиться не только с системами пчеловождения, но и с породами пчел.