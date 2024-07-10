«Местные здесь никогда не купаются». Развенчиваем мифы о чистоте морской воды в Абхазии

«Кристальное» море в Гагре Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Чистота морской воды в Абхазии уже обросла мифами, считается, что там везде кристально чистое море. Летом сочинцы предпочитают абхазские пляжи своим. И это правда, только они знают, что и там купаться можно не везде. Вспышки ротавируса, от которого страдают туристы, с каждым годом всё серьезнее. И заболевшие на отдыхе туристы в один голос твердят: плохо себя почувствовали после купания. Наш журналист Анна Грицевич из SOCHI1.RU разбирается, где в Абхазии по-настоящему чистое море, а где даже зайти в воду опасно.

Только не Гагра

Житель Сочи Айк Гаспарян родился и вырос в Гагре, сейчас на месте родительского дома — гостиница на 100 номеров. Бизнес приносит хороший доход. Старался делать всё на совесть, когда строил, решил подключиться к городской канализации, помнит, что когда-то она была. Но оказалось, что трубы давно сгнили, в администрации развели руками и посоветовали установить септик.

— Я стал изучать этот вопрос, разговаривал с соседями, у них у всех гостевые дома. Оказалось, что у многих выгребные ямы, которые никто не чистит, всё это самотеком льется по ливневкам в реку, а потом в море. Я поставил два септика, поскольку у меня в сезон отдыхают сотни людей, но их откачать в Гагре целая проблема. Я ее кое-как решил, поставил систему, которую не нужно откачивать, сливаю только очищенную воду, но большинство владельцев отелей этим вообще не заморачиваются, — рассказал Айк. По его информации, только крупные отели озаботились водоотведением, все остальные сливают отходы жизнедеятельности в море. В прошлом году, утверждает Айк, его гости практически все переболели ротавирусом, только те, кто серьезно отмечал отпуск местной чачей, держались. А может, просто потому что им было некогда ходить на пляж. От морской воды в бассейне отказались, наполняют водопроводной, что не очень нравится отдыхающим, зато таким образом можно хоть немного их обезопасить от заражения.

— Гости звонят, чтобы забронировать номер, и спрашивают, почему у нас бассейн не с морской водой. Не скажу же я им, что у нас это опасно. Хотя я всегда отдыхающих предупреждаю, чтобы во время купания в море воду сильно не хлебали. Но это же бесполезно, люди приехали в такую даль, хотят плескаться и наслаждаться, особенно дети. В прошлом году спасали семью, которая сильно заболела. Я забил тревогу и лично увез их в Сочи в инфекционку, потому что им было очень плохо, — говорит Айк. Местные никогда не купаются в море в Гагре, да и вообще в принципе не купаются, а друзей и родню приглашают на отдых только в июне, когда море еще не нагрелось до такого состояния, чтобы там размножались вирусы и бактерии, или в октябре, когда море уже остыло.

Там, где живут люди, купаться не стоит, считают путешественники Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В администрации Гагрского района сообщили, что строительство очистных сооружений было заложено в инвестиционную программу на 2017–2019 годы, которая финансируется Российской Федерацией. Часть денег на первый этап была выделена, на них построили насосную станцию. На реализацию всего проекта по ценам 2020 года нужно было 1,5 миллиарда рублей. Для запуска очистных требовалось проложить 11 километров магистрального трубопровода, а это еще дополнительно около 240 миллионов рублей. Таких денег в бюджете страны не оказалось. Сейчас в городе работает одна насосная станция, в которую собираются все стоки, но они не очищаются и выбрасываются по глубоководному выпуску в море. Частный сектор, а его в Гагре и Пицунде большинство, разбирается со своей канализацией как может. Чиновники считают, что вода в море чистая, замеры иногда делают, которые показывают неплохие результаты.

В Пицунде, Гудауте и Новом Афоне также давно нет очистных сооружений. Уже много лет не могут решить проблему со сточными водами Гудаутской ЦРБ, которую реконструировали в 2016 году также за счет российской инвестиционной программы. Тогда же были введены в эксплуатацию очистные сооружения больницы, однако их неправильно построили, и стоки выливаются на ведущую в село Куланырхуа дорогу и попадают в реку Гудоу. Абхазия за свой счет не смогла ликвидировать эту серьезную течь.



Подальше от населенных пунктов

Опытный путешественник Олег Курехин всегда выбирает для отдыха маленькие абхазские поселки. Когда-то в Гагрском районе жила его бабушка, у нее он проводил каждое лето, после того как она умерла, а дом пришел в негодность, он приезжает в Абхазию как турист, за 30 лет изучил всё побережье. И его семья никогда не болеет ротавирусом.

— Мы всегда отдыхаем в Лдзаа и в Мюссере. Там небольшое население, у всех выгребные ямы или септики. Люди стараются не засорят свое море. Пляжи этих населенных пунктов граничат друг с другом и находятся у берегов пицундской бухты Пицундо-Мюссерского заповедника. Совершенно безлюдные пляжи. Там действительно чистая вода, нет реки, что тоже немаловажно. Потому что именно в реки сбрасывают канализацию, а они уже несут всё это в море, — рассказывает Олег. Он считает, что чистые пляжи также в Очамчирском районе, где очень маленькое население и почти нет туристов, а также крупных объектов и каких-либо предприятий. По его словам, самое грязное море в Сухуме.

— Очистные там есть, они находятся в поселке Нижняя Эшера, там якобы все стоки очищают, а потом на 90 процентов очищенная вода сливается в море с помощью глубоководных выпусков. Однако они не справляются давно. Уже много лет говорят о строительстве новых, Россия была готова помочь, но что-то не срослось. От реки, которая протекает рядом с комплексом правительственных зданий, всегда воняет канализацией. Мы никогда там купаться не будем и всем не советуем, — говорит Олег.

Про очистные в Новом Афоне ничего не известно Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











На кафедре прикладной экологии Абхазского госуниверситета, куда мы обратились за комментарием, сообщили, что в Абхазии по сравнению с другими странами, которые находятся на Черном море, вода действительно чище. Всё объясняется просто — плотность населения очень маленькая, а отелей и гостиниц на побережье мало, особенно если сравнивать с Сочи. Кроме того, в республике ограничено судоходство, не добывается нефть, поэтому воды абхазской акватории имеют хорошее рекреационное качество. Экологи согласились, что вода загрязнена в центральной части Сухума, где в море впадают маленькие реки, которые протекают через город. Однако морские течения справляются самостоятельно с этими загрязнениями, уверены экологи. В Абхазии вообще нет крупных перерабатывающих предприятий, которые тоже вносят свою лепту в загрязнение в других черноморских регионах, а также по берегам не ведется крупное строительство. Поэтому со всеми стоками море справляется самостоятельно и прекрасно самоочищается, заверили ученые. А вспышки ротавируса связаны исключительно с несоблюдением отдыхающих элементарных правил гигиены. На этом настаивают и в республиканской СЭС. Там дали рекомендации, как не заболеть.