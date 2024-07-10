«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей

Так в Адлере на этой неделе Источник: Александр Зубарев











Мы продолжаем делиться с вами честными отзывами россиян о летнем отдыхе на юге страны. Сегодня расскажем об обстановке в Адлере, который является административным центром города Сочи. Тюменец Александр Зубарев вместе с семьей проводит здесь отпуск уже второй год подряд. В нынешнем сезоне, по словам нашего туриста, на пляжах Адлера относительно свободно. Александр вспоминает, что прошлым летом выходить к морю приходилось в семь утра, чтобы успеть занять хорошее место. Что еще может порадовать или, напротив, огорчить отдыхающего на курортах Краснодарском крае? Ответы на эти и другие вопросы читайте в авторской колонке Александра. Далее — от первого лица.

За три дня отдыха в Адлере, что мы здесь находимся, пляжная картина в общем-то не меняется. Несмотря на обычную для Сочи жару под +30 или дождик, который накрапывает второй день, люди интенсивно приходят на берег моря к 8–9 утра, до обеда наполняя пляж примерно на 70 процентов. У нас это пляж «Огонек-2», район улиц Ленина — Гоголя. К часам одиннадцати самый наплыв отдыхающих — чтобы пройти к воде, надо чуть маневрировать между загорающими, но это точно не из разряда яблоку негде упасть.

На тех пляжах, что посетили за это время, примерно в получасе пешей прогулки, ситуация такая же, ажиотажа нет. Место можно найти и на берегу, разложив полотенца или коврики, есть свободные зонтики, шезлонги и VIP-зоны. Работают традиционные развлечения: «бананы», катамараны, гидроциклы, детские аквагородки, другие водные забавы, аттракционы в городских парках. Их цена с прошлого года осталась практически без изменений. При желании и финансовых возможностях можно за день успеть посетить все виды пляжного отдыха.

На пляжах Адлера в разгар лета относительно свободно Не все окунаются в воду. Кто-то просто наблюдает за происходящим 1 из 3 На пляжах Адлера в разгар лета относительно свободно Источник: Александр Зубарев

В этом году не видно торговцев, колоритно предлагающих рыбу, раков, чурчхелу, выпечку, напитки и другую продукцию — возможно, еще не пик сезона. Потому, чтобы подкрепиться, надо брать еду с собой или покупать в ближайших торговых точках, кафе, столовых. А вот здесь уже заметно, что цены и на продукты, и на меню в прибрежных заведениях хоть не намного, но выросли. Благо, что фрукты и овощи продаются практически на каждом шагу: именно их и можно купить утром, направляясь к морю.

Цены в прибрежных торговых точках, кафе и столовых заметно подросли 1 из 2 Цены в прибрежных торговых точках, кафе и столовых заметно подросли Источник: Александр Зубарев

Нет вопросов и с поиском жилья и в частном секторе, и в отелях. Объявления о свободных комнатах и номерах можно заметить на центральных улицах и если пройти несколько кварталов от береговой линии.

Повсюду висят объявления о сдаче жилья 1 из 3 Повсюду висят объявления о сдаче жилья Источник: Александр Зубарев

На мой взгляд, отдых на курортах Краснодарского края остается любимым отпускным форматом у жителей нашей страны. Однако сказать, что большой поток отдыхающих вызывает какие-то проблемы, в частности в Адлере, не могу. Есть места и для пляжного отдыха, отдыха в городе, для экскурсий, варианты в поиске жилья — по предпочтениям и карману. В общем, лучший отдых — тот, что приносит удовольствие и приятные воспоминания. Отдых в Адлере может быть таким, если даже приезжать сюда не один раз.

В Адлере много мест для прогулок, и отсюда можно легко добраться до олимпийских объектов 1 из 4 В Адлере много мест для прогулок, и отсюда можно легко добраться до олимпийских объектов Источник: Александр Зубарев

Кстати, в Адлере появились зоны платной парковки. Я не автомобилист, но таблички с парковочными тарифами заметил. И не забываем про вездесущих «фотографов» с попугаями и обезьянками, ростовыми куклами. Снимки с ними стоят от 300 рублей. И выше. Давать крупные купюры, если вы решили сфотографировать детей с ними, не стоит. Сдачи можно не увидеть.



«Сочинские пляжи забиты людьми!», «На сочинских пляжах не хватает мест!» — такими заголовками пестрят СМИ этим летом. Знакомые звонят в ужасе: собираемся в Сочи, у вас правда на море негде лечь? Как известно, местные жители нечасто посещают пляжи, а если и бывают, то только на таких, где мало народу. Однако журналисты специально сходили на городской пляж в центре Адлера, чтобы оценить масштаб трагедии, которую преподносят наши коллеги. Сразу скажем, места есть — и даже на гальке. Поговорили с отдыхающими и спросили их про цены. Дороговизна отдыха на российском курорте — это второй по популярности повод для истерик у блогеров и журналистов. Никаких собственных выводов делать не будем, просто расскажем, сколько в этом году россияне тратят в Сочи.