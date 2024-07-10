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Лето Самоснов день 10 июля: следим за дождем, а также изучаем погодные приметы и традиции этой даты

Самоснов день 10 июля: следим за дождем, а также изучаем погодные приметы и традиции этой даты

В этот день также советуют помогать нуждающимся

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1 комментарий
10 июля можно наблюдать за пчелами — их поведение предсказывает засуху

10 июля в народном календаре называют днем Самсона. Некоторые приметы этой даты, согласно поверьям, предсказывают погоду на ближайшее время. Рассказываем о них подробнее.

Считается, что с 10 июля начинаются сильные дожди, поэтому также дату называют днем Самсона-сеногноя.

Согласно приметам, если на Самсонов день идет дождь, то и до бабьего лета часто будут осадки. Если погода тепла и солнечная, то такой она останется еще на семь недель. Радуга над рекой предвещает тепло в ближайшие дни. Если пчелы активнее, чем обычно, это может предупреждать о скорой засухе.

Кроме этого, согласно поверьям, день Самсона благоприятен для того, чтобы помогать нуждающимся. Считается, что чем больше милостыни раздаст человек, тем больше он получит благ в течение года. Также принято наводить порядок и избавляться от ненужных вещей.

Ранее НГС изучил прогноз погодных сервисов на июль. Читайте, чего стоит ждать новосибирцам до конца месяца.

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Комментарии
2
Unclе
10 июля 2024, 05:38
Отлично, значит будет ещё 7 недель жары - можно будет шашлычину мутить каждый день!
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