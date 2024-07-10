Самоснов день 10 июля: следим за дождем, а также изучаем погодные приметы и традиции этой даты

10 июля можно наблюдать за пчелами — их поведение предсказывает засуху Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











10 июля в народном календаре называют днем Самсона. Некоторые приметы этой даты, согласно поверьям, предсказывают погоду на ближайшее время. Рассказываем о них подробнее.



Считается, что с 10 июля начинаются сильные дожди, поэтому также дату называют днем Самсона-сеногноя.



Согласно приметам, если на Самсонов день идет дождь, то и до бабьего лета часто будут осадки. Если погода тепла и солнечная, то такой она останется еще на семь недель. Радуга над рекой предвещает тепло в ближайшие дни. Если пчелы активнее, чем обычно, это может предупреждать о скорой засухе.



Кроме этого, согласно поверьям, день Самсона благоприятен для того, чтобы помогать нуждающимся. Считается, что чем больше милостыни раздаст человек, тем больше он получит благ в течение года. Также принято наводить порядок и избавляться от ненужных вещей.



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