В Новосибирск вернется жара до +26 градусов — когда этого ждать

Ближайшие дни пройдут почти без осадков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске и Новосибирской области начнет улучшаться погода. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.



— Сейчас будет происходить улучшение в плане осадков — будут прекращаться, и температура к середине недели будет повышаться, — отметила Наталья Кичанова.



Специалист подробно рассказала редакции о погоде на предстоящие три дня.



В ночь на 9 июля в НСО установится температура +11…+16 градусов, при этом по юго-востоку возможны небольшие дожди. Днем во вторник потеплеет до +21…+26 градусов.



Сутки 10 и 11 июля в регионе пройдут преимущественно без осадков — небольшие дожди синоптики прогнозируют только местами по юго-востоку. В ночь на среду температура в регионе достигнет +11…+16 градусов, а днем +22…+27 градусов. Ночью четверга ожидаются +12…+17 градусов, а днем +23…+28 градусов.



В первую половину предстоящей ночи, 9 июля, местами по Новосибирску возможен небольшой дождь. Ночная температура в городе составит +14…+16 градусов, а дневная +22…+24 градуса.



Ночью 10 июля в областной столице снова обещают +14…+16 градусов, а днем +23…+25 градусов. Ночью 11 июля в областной столице вероятны +15…+17 градусов, а днем +24…+26 градусов.



Сегодня в Новосибирске прошел дождь — НГС публиковал атмосферные фото и видео.