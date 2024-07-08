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Лето В Новосибирск вернется жара до +26 градусов — когда этого ждать

В Новосибирск вернется жара до +26 градусов — когда этого ждать

Ожидается, что дождливая погода скоро закончится

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7 комментариев
Ближайшие дни пройдут почти без осадков

В Новосибирске и Новосибирской области начнет улучшаться погода. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.

— Сейчас будет происходить улучшение в плане осадков — будут прекращаться, и температура к середине недели будет повышаться, — отметила Наталья Кичанова.

Специалист подробно рассказала редакции о погоде на предстоящие три дня.

В ночь на 9 июля в НСО установится температура +11…+16 градусов, при этом по юго-востоку возможны небольшие дожди. Днем во вторник потеплеет до +21…+26 градусов.

Сутки 10 и 11 июля в регионе пройдут преимущественно без осадков — небольшие дожди синоптики прогнозируют только местами по юго-востоку. В ночь на среду температура в регионе достигнет +11…+16 градусов, а днем +22…+27 градусов. Ночью четверга ожидаются +12…+17 градусов, а днем +23…+28 градусов.

В первую половину предстоящей ночи, 9 июля, местами по Новосибирску возможен небольшой дождь. Ночная температура в городе составит +14…+16 градусов, а дневная +22…+24 градуса.

Ночью 10 июля в областной столице снова обещают +14…+16 градусов, а днем +23…+25 градусов. Ночью 11 июля в областной столице вероятны +15…+17 градусов, а днем +24…+26 градусов.

Сегодня в Новосибирске прошел дождь — НГС публиковал атмосферные фото и видео.

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Комментарии
7
Unclе
8 июля 2024, 16:35
Это хорошо. Будем на Неокоме шашлычину мутить
Гость
8 июля 2024, 16:39
Что там в больничке в столице соседней страны, все хорошо? Налоги сограждан из этой страны хорошо потрудились "прилетев" туда? Для своего благополучия, ага? Ну а в целом вы как? Все классно? Все супер?
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