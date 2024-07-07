«За свой счет ни в жизнь бы не поехали»: пенсионеры отдохнули в Сочи — что не так с популярным курортом

Чистота в Сочи только на частных пляжах Источник: Максим Серков / NGS42.RU











И горы, и море, и пальмы, и невероятные виды. А еще грязнейшие пляжи и баснословная дороговизна. Всё это — честные отзывы об отдыхе в Сочи. Пенсионерка Лариса Денисова из Кемерово с супругом посетила самый противоречивый курорт российского побережья и поделилась с нашими коллегами из NGS42.RU мнением о жемчужине Краснодарского края. Далее — рассказ от первого лица.



— Для начала оговорюсь, что путевку в сочинский санаторий нам с мужем подарило предприятие, где работали. Нам оплатили проживание, питание, оздоровительные процедуры и даже частично перелет. Так что вышло довольно бюджетно, такой шанс выпадает не каждый день, и грешно было отвергать такую возможность. То есть тратились мы только на развлечения, поездки на экскурсии и обеды, если они проходили вне отеля.



В советское время и в постперестроечный период, когда поездка за рубеж звучала как что-то на сказочном, мы выезжали на Черное море почти каждый год. Так что я могу сравнивать Сочи старого образца и новый, послеолимпиадный. И перемены, надо сказать, колоссальные.



Санаторий нам достался с собственным пляжем, так что с таким развлечением, как борьба за лежаки, мы не столкнулись. Но на общественных пляжах это присутствует. Далее обо всём по порядку.



Красная Поляна

Красная Поляна — это такая российская Швейцария. Роскошные виды и архитектура. Из главных развлечений — канатные дороги с отличным обзором, можно подняться на обзорные площадки «Розы Хутор» и сходить на водопады.

Источник: Лариса Денисова











Но дорого. Подъем на вершину, посещение парка водопадов и парка-музея «Моя Россия» стоит две тысячи со взрослого человека. Правда, нам, как пенсионерам, было подешевле, рублей на 700, кажется.

Источник: Лариса Денисова











Источник: Лариса Денисова











Источник: Лариса Денисова











Парк-музей, надо сказать, зацепил. Очень красиво сделано. Там стоят павильоны, представляющие какие-то особенности разных регионов. Например, павильон Новгорода выполнен в виде копии новгородского кремля или павильон Краснодара, где построена модель казачьей хаты и показан быт.

Источник: Лариса Денисова











Источник: Лариса Денисова











В каждой части этнографического центра что-то интересное. Где-то мастер-классы по стрельбе из лука, а где-то пряники пекут. На это посещение нужно закладывать минимум час, а то и больше, чтоб всё посмотреть и попробовать.



«Ривьера»

Парк «Ривьера» находится в самом центре города, прямо там, где река Сочи впадает в море. В этот раз парк показался мне как будто намного меньше, чем я его запомнила в своей молодости. Тогда было ощущение, что его и за день обойти трудно. В этот раз мы гуляли пару часов и, кажется, посмотрели всё.

Источник: Лариса Денисова











Визитная карточка сочинской «Ривьеры» — часы в виде ракушки. Они стоят сразу на входе и, как бы ни менялся парк с годами, как старый друг всегда встречают посетителей.



Парк — развлечение скорее для семейных людей или пожилых пар, это очень спокойный отдых. Для детей множество аттракционов, дельфинарий, есть где перекусить, но не скажу насколько дорого — в этот раз в «Ривьере» мы не обедали. А так в основном это тихие тенистые аллеи, множество скамеек для тихого единения с природой. Вероятно, молодежи будет скучновато.



Путешествие на яхте

Одно из популярных развлечений в Сочи — морское путешествие. Мы арендовали яхту на 1,5 часа и отправились на прогулку в мини-группе. Нас было четверо: мы с мужем и еще одна семейная пара, тоже в годах, откуда-то с Урала. Ранее мы друг друга не знали, но с попутчиками нам повезло. У них была клубника, у нас — шампанское. Мы отлично поладили, и время пролетело незаметно.

Источник: Лариса Денисова











Экскурсия в мини-группе выходит не так дорого: заплатили около трех тысяч с человека и успели накататься и налюбоваться видами от души. Кстати, видели дельфинов.



Но нужно учитывать, что компания — дело случая. Если не повезет, можно провести 1,5 часа жизни в обществе неприятных людей за собственные деньги.



После мореплавания мы отправились в ресторан на набережной. Кормили достаточно вкусно, но цены недружелюбные. Мы с мужем заказали по второму, один салат на двоих, бокал вина для меня и для супруга порцию водки. Чек — пять тысяч рублей.



Адлер и Хоста

В 90-е мы преимущественно отдыхали именно в старом Адлере. Конечно же, ностальгия потянула меня туда вновь, но от этих милых зеленых улочек мало что осталось. Теперь эта часть города забетонирована от и до, деревья вырублены. Многополосные дороги, которые понастроили к Олимпиаде. Красиво, но теперь как-то без души.



Остался только небольшой заповедный островок, куда олимпиадная реконструкция и современность еще не добрались — это микрорайон Хоста.

Источник: Лариса Денисова

Вот там всё такое домашнее, много тенистых платанов, извилистые улочки. Но этого уже немного осталось.



Что стоит посетить в Адлере, так это базар. В Хосте он тоже есть, но сильно меньше.



Рынок легко найти по запаху и шуму: это всевозможные специи, фрукты, цветы, яркость красок, торгующиеся веселые голоса. Там очень своеобразный колорит. Незнакомые продавцы называют тебя «куколка», и это не кажется какой-то фамильярностью, это мило, тепло и естественно.



Еще возле торговых рядов существуют очаровательные маленькие кофейни, буквально на столика три-четыре. Там варят на песке напиток потрясающей крепости и аромата, очень густой. А подают в разномастных маленьких кружечках, как будто из дому нанесли.



Я заказала кофе, отдельно малюсенький молочник с молоком и кусочек киевского торта. Это невероятно, но десерт оказался один в один как тот самый, из СССР. Как же это было вкусно! Мне показалось, что я телепортировалась в детство.



Отмечу, что есть в ресторанах Адлера примерно в два раза дешевле, чем в самом Сочи. Ужинали в кафе «Багратион» — это сложившаяся семейная традиция, мы ели в этом заведении каждый отпуск в Сочи. За два шашлыка, салат с баклажанами, картофель фри, большой хачапури и три бокала пива мы отдали всего три тысячи рублей.

Отдельно скажу про краснополянское пиво: в горах есть своя небольшая пивоварня, я не большая любительница этого напитка, но там оно какое-то по-особому вкусное. Каждый раз как приезжаю, так обязательно пробую. По России его вроде и не продают, я, по крайней мере, не встречала — видимо, выпускают мелкими партиями. А вот в Сочи стоит попробовать.



Общественный пляж в Адлере ужасен, мы даже не стали пробовать там располагаться, прошли мимо. Переполнен и не слишком чистый.



Дороги тоже не подарок: они, конечно, новые и хорошие (исключая Хосту, где по-прежнему старый серпантин), но какие же ужасающие пробки. Между остановками «Хоста» и «Адлер» всего 11 километров, в час пик это несколько часов ожидания в дорожном заторе.



Цена на такси тоже варьируется от времени. В более-менее свободные часы можно от аэропорта до Хосты доехать за 500 рублей, в час пик или поздно вечером это будет минимум тысяча.



Сириус

Сириус — это, конечно, уже совсем и не Сочи. То есть этой территорией управляет не сочинская мэрия, а непосредственно Москва.



Поразительно, конечно, как сумели возвести такое на болотистой местности, высушили почву, выкорчевали все деревья. Сровняли с землей всё старое и построили с нуля все эти грандиозные сооружения. Но тоже всё в бетон закатано, совсем нет зелени.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Гостиницы здесь дорогие невероятно: сутки в стандартном номере — около 15 тысяч, в люксе — больше 20 тысяч.



В поселке интересная атмосфера: много молодежи, все на самокатах передвигаются, ощущение кипучей жизни. Там всё время кто-то учится: то сезон шахматистов, то там сезон математиков. Ребята приезжают на пару недель на мероприятия, и всё там как-то ярко, динамично.



Там есть что посмотреть, конечно: поющие фонтаны, вот эта олимпийская чаша в виде жар-птицы, где зажигали огонь.

Там есть гольф-клуб и при нем кофейня. День вроде и жаркий был, но ветер с моря, и под вечер мы с мужем немного продрогли, зашли погреться. Внутри очень мило: есть специальные места, куда можно повесить клюшку, чтоб не мешала, стоят шахматы, библиотечка небольшая. Очень уютно, но там дорого даже просто кофе попить без ничего. Такая тихая роскошь.



Вывод

Учитывая, что нам оплатили путевки и наш санаторий был потрясающе хорош, конечно, я считаю, что мне выпала большая удача, и я бы с удовольствием поехала еще раз. Но — положа руку на сердце — за свой счет я бы не выбрала Сочи ни за что на свете.



Отдых на двоих взрослых на 14 дней в четырехзвездочном отеле обойдется 200–250 тысяч без питания. За эту же сумму можно слетать в Арабские Эмираты, и сервис, и море при этом будут лучше. Вы вряд ли столкнетесь там с переполненными пляжами, пробками на дорогах и невероятной дороговизной даже за самые простые вещи.

